Chilluévar (Jaén) mejora sus infraestructuras municipales con el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, junto a la alcaldesa de Chilluévar, Mairena Martínez - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CHILLUÉVAR (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

Chilluévar (Jaén) está mejorando sus infraestructuras municipales a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), en cuya financiación colabora la Administración provincial jiennense. El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado junto a la alcaldesa de Chilluévar, Mairena Martínez, distintas actuaciones que se están ejecutando en el municipio.

"Este programa no solo permite mejorar las infraestructuras y espacios locales de nuestros pueblos, sino que además contribuye a generar empleo en los mismos y al mantenimiento de la población en el medio rural", ha dicho Agea.

Entre las actuaciones que se están llevando a cabo en esta localidad de la comarca de la Sierra de Cazorla se encuentran la mejora de distintas calles y parques, la adecuación de un tramo de vía que conecta este municipio con la aldea de Los Almansas, la remodelación del Centro Empresarial Municipal, limpieza y mantenimiento de zonas verdes y el acondicionamiento y pintura de edificios y zonas públicas.

En total, se ha invertido más de 367.000 euros en estas obras a través del PFEA, de los cuales Diputación ha aportado más de 28.000 euros para la adquisición de los materiales. A través del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), la Administración provincial aportará en 2026 cerca de tres millones de euros para la ejecución de proyectos repartidos por toda la geografía jiennense, una partida que "se destinará a la adquisición de los distintos materiales que necesiten los ayuntamientos para poder llevar a cabo estas obras".

De esta forma, un año más se va a poder generar "empleo y mejorar infraestructuras municipales gracias a este plan, que cumple 39 años de vida y que sigue con los mismos objetivos que en sus comienzos", ha destacado Agea, que ha puesto el acento en la creación de empleo para los trabajadores del campo, "un sector que necesita de este tipo de ayudas, ya que no solo son un complemento laboral, sino que además incide en la mejora de las infraestructuras de nuestros pueblos y ayuda a fijar la población a nuestro territorio".