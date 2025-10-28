La Diputación de Jaén abordará en su próximo pleno el Plan Provincial de Obras y Servicios, dotado con 16,16 millones

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén abordará en su próximo pleno, previsto el 31 de octubre, el Plan Provincial de Obras y Servicios para 2026, que estará dotado con 16,16 millones de euros.

Es una de las propuestas y medidas que "son una muestra de cómo la Administración provincial trabaja por y para los ayuntamientos", según ha informado este martes la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.

Al hilo, también ha aludido a la aportación de la Diputación al Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas; la nueva convocatoria de ayudas para que personas jóvenes puedan adquirir una vivienda en la Sierra de Segura; subvenciones para arreglar caminos afectados por la DANA o la reducción de la deuda de la Diputaciónl.

Respecto al Plan Provincial de Obras y Servicios, ha subrayado que se mantiene "con esfuerzo y con fondos propios este programa, que estará dotado con 16,16 millones". Se trata de "un instrumento importante" en el marco de la cooperación con los 97 ayuntamientos, "que, dentro de su autonomía municipal, lo pueden utilizar para obras y servicios".

"Cada año estamos viendo cómo hay una tendencia a utilizar más recursos de este plan para servicios. De hecho, en el correspondiente a 2026 está previsto que se destinen doce millones de euros para gasto corriente y el resto, cuatro millones, para obras porque así lo vienen determinando los propios ayuntamientos", ha detallado.

Parra ha puntualizado que "no es el único" instrumento de cooperación porque "la Diputación no puede ser un mero transmisor de dinero, desde la PIE que llega del Gobierno de España a los ayuntamientos": Su tarea "está en buscar soluciones a problemas que vayan surgiendo y necesidades que hay en la provincia".

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Por ello, tiene "otras líneas estratégicas importantes que también contarán con reflejo en este pleno". Una de ellas es el abastecimiento de agua de los municipios y, para garantizarlo, la Diputación ha firmado un convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Rural (Miteco) para ejecutar el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas de la provincia.

"Esencial para nuestra tierra, dado que con el cambio climático, que tiene efectos perversos por ejemplo sobre la disponibilidad del agua, estamos asistiendo sobre todo en el verano a episodios de falta de agua en muchos municipios de la provincia de Jaén, en especial del medio rural", ha afirmado.

Ese plan incluye 17 proyectos por valor de 237,2 millones, de los que la Diputación "está implicada en una parte, en 206 millones", con una contribución que tiene "carácter excepcional y extraordinario".

"De este convenio de 206 millones de euros, en principio, íbamos a poner 16, pero llegamos al convencimiento de que para evitar su impacto --la ley dice que, una vez que se realizan obras de infraestructura hidráulica, hay que repercutirlas en las tarifas y eso supone que los ayuntamientos tienen que subir el precio del agua-- la Diputación pondrá 90 millones de euros porque la mayoría de los pueblos beneficiados, en torno a 50, son pequeños", ha explicado.

La conexión del embalse del Tranco con la ETAP de Las Copas, ampliaciones de ETAP, la interconexión entre La Fernandina y el Rumblar, la mejora de las redes en el sistema de La Loma o "soluciones" en municipios que no están conectados a los sistemas generales, pero que se nutren de aguas subterráneas, con algunas de las actuaciones previstas.

SIERRA DE SEGURA

Por otra parte, en el pleno se verá una convocatoria dotada con un millón de euros para "una de las comarcas que está sufriendo más la regresión demográfica, la de Segura", con "ayudas para que jóvenes menores de 35 puedan adquirir una vivienda de segunda mano en los trece municipios segureños".

"El Gobierno nos concedió un Centro de Innovación Territorial --ubicado en Beas de Segura--, desde el que "se ha establecido un plan de actuación integral, donde se contemplaban, por ejemplo, iniciativas como la Escuela de pastores, el Camino de la transhumancia o el programa Competiolivar, a los que ahora, con fondos propios, hemos sumado otro proyecto muy interesante", ha comentado.

El objetivo de la convocatoria es doble: la permanencia o la atracción de jóvenes de otros puntos que vengan a establecerse en el medio rural y recuperar esos parques de viviendas vacías que se dan en los pueblos. Está previsto que se ponga en marcha "antes de final de año" y que, como mínimo, se otorgue "un centenar de ayudas" para la adquisición de otras tantas viviendas en estos municipios.

Junto a estos asuntos, en la sesión se estudiará la contribución de la Diputación a las ayudas el Gobierno de España para paliar los daños que en la provincia causó la DANA que tuvo lugar a finale de octubre y principios de noviembre de 2024.

"Los más afectados fueron doce municipios, también pequeños en su mayoría, que solicitaron al Ministerio que los incluyera en el Real Decreto, que siempre está abierto, para se pudiera llevar a cabo la reparación de esos caminos", ha apuntado.

Tras precisar que en este tipo de ayudas el Ministerio concede el 50 por ciento de lo solicitado, ha anunciado que la Diputación va a aportar la mitad de lo que les corresponderá a los consistorios beneficiados. "Se han concedido en torno a 442.000 euros, mientras que el total de la inversión son 885.000 euros, por lo que a este pleno vamos a llevar un crédito extraordinario de 221.000 euros que se repartirán en función de los proyectos presentados", ha dicho.

DEUDA

Otro punto importante en este pleno estará relacionado con la deuda. Parra ha resaltado que, "mientras otras diputaciones han conseguido tener deuda cero, la de Jaén no ha estado pasiva, sino que ha estado ayudando a los ayuntamientos en los últimos años ante las sucesivas crisis vividas, la financiera, la del covid o la guerra de Ucrania".

De este modo, "ha invertido más de 320 millones de euros de remanentes", que se han "destinado básicamente a ayuntamientos, a través de planes de empleo y planes especiales". Así, al margen del presupuesto inicial, con los remanentes se han "hecho distintos proyectos, en torno a una media de 25 millones anuales", que han permitido ayudar a los consistorios "en los momentos más críticos para poder paliar la situación de sus arcas financieras".

"Tras el covid, se suspendieron las reglas fiscales, pero "ahora han vuelto y nos encontramos con que tras la liquidación del año 2024 tenemos un superávit importante --igual que ha ocurrido en ayuntamientos, otras diputaciones y las comunidades autónomas tras la liquidación del Gobierno-- que asciende a 48 millones de euros que vamos a poder quitar de nuestra deuda", ha declarado.

De esta forma, la deuda actual, que estaba en 96 millones, se reducirá a 49. Ello "posibilitará, por una parte, tener capacidad para abordar nuevos proyectos que requieran endeudamiento, como es el caso de ese Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas".

"Y, por otro que cuando llegue el momento y la necesidad de incrementar la deuda se podrá hacer sin ninguna dificultad porque ahora nos iremos a un índice de endeudamiento del 14,50 por ciento, muy bajo si tenemos en cuenta que el margen es hasta el 75 por ciento", ha subrayado.

Finalmente, en este pleno se van a conceder dos subvenciones: una para la Federación de Caza de 25.000 euros para sufragar actividades en Ibercaza y otra de 12.000 euros para la Cofradía Gastronómica El Dornillo para que "siga defendiendo la gastronomía, la cultura y las tradiciones de la provincia de Jaén". También se llevará una declaración institucional consensuada con el resto de diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.