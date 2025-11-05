La Diputación de Jaén aportará 80.000 euros para dotar de nuevos espacios al campo de fútbol de Carboneros

CARBONEROS (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén aportará un total de 80.000 euros, a través del Plan Especial de Inversiones en Cultura y Deportes, para la financiación de un proyecto que permitirá dotar al campo de fútbol de Carboneros de nuevos espacios.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha realizado este miércoles una visita oficial al municipio, donde, acompañado por su alcalde, Domingo Bonillo, se ha desplazado a esta instalación deportiva para abordar estas obras.

Además, ha tenido ocasión de mantener una reunión con la Asociación de Jubilados y Pensionistas Maestro Miguel Peñas y de conocer el proyecto de repoblación que está impulsando el consistorio de esta localidad.

Con respecto al campo de fútbol, ha explicado que la cantidad que sufragará la Diputación para las mejoras se enmarca en el Plan Especial de Inversiones en Cultura y Deportes dirigido a municipios menores de 20.000 habitantes y dotado con un total de cuatro millones de euros.

El proyecto permitirá construir una nueva sala, vestuarios, aseos y una cafetería. En total, se invertirán 140.000 euros, de los que 80.000 serán financiados por la Diputación y el resto por el Ayuntamiento de Carboneros.

También en el marco de esta visita, Reyes se ha desplazado al Hogar del Pensionista, donde ha mantenido un encuentro con la Asociación de Jubilados y Pensionistas Maestro Miguel Peñas. Un colectivo que se ha creado recientemente y que lleva el nombre de este docente que fue director del colegio de este municipio.

Por otro lado, ha conocido el proyecto de repoblación que está llevando a cabo el Consistorio mediante la adquisición de viviendas en desuso para su posterior arrendamiento con opción a compra a personas que quieran instalarse en la localidad.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Carboneros ya cuenta con una docena de viviendas en el marco de este proyecto, que ha atraído a más de 40 personas. Y está trabajando también en la construcción de nuevas viviendas, mediante financiación pública-privada, para arrendarlas a gente joven.