La Diputación de Jaén defiende que la cultura "es una inversión" y destaca el incremento del presupuesto en este ámbito

JAÉN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha defendido que "la cultura no es un gasto, sino una inversión" y ha destacado que esta administración viene "incrementando su presupuesto" en este ámbito, tanto con iniciativas propias como colaborando con los ayuntamientos.

Así lo ha indicado este miércoles en la entrega del VI Premio Internacional de Novela Corta que 'Diario Jaén', con el patrocinio de la Administración provincial y la Fundación Cajasol. Un galardón que este año ha recaído en el profesor y escritor valenciano Luis del Romero por su obra 'Vista de Delft'.

En el acto, que también ha contado con el presidente del periódico, Eleuterio Muñoz, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, Reyes que este concurso "ha logrado ya un gran prestigio".

Además, ha felicitado al ganador y ha señalado que el talento literario de Luis del Romero "es cosa de familia", punto en el que ha recordado que su hermana María Luisa del Romero ganó la tercera edición de este certamen.

En su intervención, también ha reconocido a 'Diario Jaén' "su apuesta por la cultura, un compromiso que queda patente de forma diaria en las páginas del periódico, y que se escribe con mayúsculas con la organización de este certamen y el de poesía, también de carácter internacional".

En este sentido, ha recalcado que "la cultura no es un gasto, sino una inversión". Por desgracia, según ha añadido, "cuando hay que afrontar recortes, las administraciones públicas suelen acudir a las partidas de cultura para reducir el gasto".

"Pero, lejos de esta tendencia, la Diputación de Jaén ha venido incrementando su presupuesto en materia cultural, con programación propia y colaborando con los ayuntamientos para que la actividad cultural llegue a todos los rincones de nuestra provincia", ha afirmado.

De otro lado, ha valorado concursos como el convocado por 'Diario Jaén' o el de Escritores Noveles que promueve la Diputación, "porque facilitan a escritores de todo el mundo un espacio para que sus historias puedan crecer y llegar a los lectores".

"Y en ese sentido, las letras se erigen una vez más como una poderosa bandera para la proyección de la provincia de Jaén", ha resaltado. De hecho, ha subrayado que "Jaén es un paraíso literario que ha inspirado a grandes de la literatura como Antonio Machado, Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Juan Eslava Galán, Antonio Muñoz Molina, Miguel Hernández, o David Uclés, recientemente reconocido con el Premio Jaén Paraíso Interior".