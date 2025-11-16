La Diputación de Jaén destaca la positiva acogida de los aceites de oliva virgen extra jiennenses en Fuenlabrada

FUENLABRADA (MADRID), 16 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha destacado la positiva recepción que han tenido los aceites de oliva virgen extra (Aoves) jiennenses en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén, celebrada este fin de semana en la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el evento, que concluye este mediodía tras tres jornadas, ha contado con la participación de 35 empresas del sector, además de una compañía de cosmética basada en aceite de oliva y otra de artesanía con madera de olivo. Durante la feria se han realizado catas de aceite temprano, degustaciones gastronómicas con productos certificados bajo el sello 'Degusta Jaén' y talleres sobre producción de aceite y artesanía, impartidos por la Oleoescuela Guardián de los Trofeos y la Asociación de Artesanos de Úbeda.

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, visitó la feria acompañado del presidente de la Diputación, valorando el crecimiento del sector y su apuesta por la calidad.

El presidente provincial, Paco Reyes, ha subrayado la importancia de la promoción de los aceites jiennenses, destacando sus beneficios para la salud y su contribución medioambiental como sumidero de CO2. Además, la celebración ha incluido actividades culturales, con actuaciones de la Casa Regional Andaluza en Fuenlabrada y un cuadro flamenco dirigido por Carmen Álvarez.