La Diputación de Jaén destina 30.000 euros a mejorar en Fuensanta de Martos el tramo urbano de la JA-3302

Visita a las obras en el tramo urbano de la JA-3302, en Fuensanta de Martos - DIPUTACIÓN DE JAÉN

FUENSANTA DE MARTOS (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén financia con 30.000 euros la adecuación del inicio de la carretera JA-3302, que une las localidades jiennenses de Fuensanta de Martos y Castillo de Locubín, concretamente en el tramo urbano de Fuensanta de Martos.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha visitado junto al alcalde del municipio, Antonio Navas, las obras que se ejecutan para mejorar la pavimentación de la calzada y la urbanización peatonal.

"Damos respuesta a la petición del propio Ayuntamiento de Fuensanta de Martos para actuar en una zona de acceso a la localidad donde concurren esta carretera, la carretera de Martos y la calle Real, mejorando no solo la seguridad sino también la imagen de entrada al casco urbano", ha detallado el presidente de la Diputación.

La intervención en el inicio de la carretera JA-3302 pretende mejorar la circulación en este nudo arterial del municipio, así como la urbanización peatonal. Para ello, se construye un acerado paralelo a la carretera que se une con el tramo urbano dando continuidad al mismo.

Además, la pavimentación de la carretera a lo largo del tiempo ha provocado que los accesos a las viviendas queden a menor cota que la calzada. Para corregirlo, se ha picado y levantado el pavimento con el objetivo de rebajar el terreno y favorecer tanto el acceso a los inmuebles como el tránsito peatonal. Por último, con estas obras también se eliminará el patio delantero de una propiedad privada que invade la línea de fachada.

Esta actuación se suma a la mejora que se ha llevado a cabo de la carretera JA-3302, donde con una inversión de un millón de euros se ha reforzado el firme de un tramo de cerca de siete kilómetros de esta vía. Además, se han construido nuevas cunetas revestidas, se han adecuado los accesos públicos existentes, se ha renovado la señalización tanto horizontal como vertical, se han repuesto los hitos kilométricos y se ha colocado una nueva barrera metálica de seguridad.

Reyes ha subrayado la apuesta de la Administración provincial por el mantenimiento y seguridad vial de las carreteras que son de titularidad de la Diputación de Jaén. "Para este año y el que viene, hacemos un esfuerzo extraordinario con el Plan Accede, que suma 20 millones de euros extra a los 13 millones que cada año destinamos a carreteras".

En este sentido, ha indicado que además de la puesta en servicio y optimización de la JA-3302, la Diputación de Jaén tiene prevista la mejora y refuerzo del firme de la carretera JA-3305, que une la ciudad de Martos (Jaén) con el municipio Fuensanta de Martos.