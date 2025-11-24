La Diputación de Jaén destina 45.000 euros a proyectos de Cruz Roja para la inserción laboral de colectivos vulnerables

JAÉN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén cofinancia con 45.000 euros distintos proyectos que desarrolla Cruz Roja en Jaén con el objetivo de favorecer el acceso al mercado laboral de colectivos vulnerables y que se enmarcan en el Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, financiado por el Fondo Social Europeo.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha firmado con el presidente de Cruz Roja Española en Jaén, Miguel Ángel Maldonado, un convenio de colaboración que permite a la Diputación "cooperar económicamente con varios de estos proyectos que tienen como objetivo facilitar el acceso al mercado laboral y mejorar la empleabilidad de personas que tienen especiales dificultades para ello".

El primero de estos proyectos, denominado 'Activando Emple-habilidad', está destinado a mejorar las habilidades laborales de personas desempleadas e inactivas que se enfrentan a situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social. El segundo lleva por título 'Puentes por la Igualdad en el Empleo Plus' y está dirigido fundamentalmente a mujeres que se encuentran en situaciones de discriminación o dificultades sociales.

Por último, el programa denonimado 'Reto Social Empresarial Plus', beneficia a personas desempleadas que se enfrentan a barreras de acceso al mercado laboral por su edad, género y origen.

"Se trata de iniciativas con un importante calado social porque para muchas de las personas beneficiarias significa poder optar a una oportunidad de empleo y, por tanto, contar con una 'llave maestra' para superar una situación económica y social compleja", ha destacado el presidente de la Diputación.

Reyes ha señalado que la Administración provincial lleva varios años colaborando con Cruz Roja en Jaén para la puesta en marcha de estos programas en los que en 2024 participaron más de 1.500 personas y lograron la inserción laboral más de 600.

En este sentido, Reyes ha puesto el acento en la credibilidad que Cruz Roja tiene para las empresas de la provincia, "que ven en esta entidad una manera de llegar a esa mano de obra que necesitan". Así Se vio en la última Feria del Empleo y la Empleabilidad, organizada por Cruz Roja, y "donde se dieron cita una gran cantidad de empresas y de personas".

El presidente de la Diputación ha reconocido y agradecido la labor de Cruz Roja "con quienes seguiremos colaborando porque tenemos líneas de acción comunes en materia de las políticas sociales, de fomento del empleo o también en cooperación internacional". En este sentido, ha puesto el acento en que Cruz Roja "cuenta con una fuerte implantación en el territorio, con una solvencia incuestionable y sin duda, llega hasta donde las administraciones en muchos casos no podemos llegar".

Por su parte, el presidente de Cruz Roja en Jaén, Miguel Ángel Maldonado, ha mostrado su satisfacción por el mantenimiento de esta línea de colaboración con la Diputación de Jaén. "Vosotros sois supersensibles a las necesidades y entendéis también como nosotros que el trabajo es una de las mejores herramientas para sacar a muchas personas de su situación de vulnerabilidad", ha dicho Maldonado.