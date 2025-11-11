La Diputación de Jaén destinará más de 217.000 euros al punto de acopio para residuos de la construcción en Mengíbar

Visita a los terrenos donde se construirá el punto de acopio. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MENGÍBAR (JAÉN), 11 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén construirá en Mengíbar un nuevo punto de acopio para residuos de la construcción y de la demolición procedentes de pequeñas obras menores y domiciliarias.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, junto al alcalde, Juan Bravo, ha visitado este lunes los terrenos donde la Administración provincial construirá y financiará estas instalaciones, que tienen un presupuesto de licitación de más de 217.000 euros.

Hidalgo ha explicado que "la provincia está próxima a la instalación de medio centenar de puntos de acopio de residuos procedentes de la construcción". "Sin duda, una solución para los ayuntamientos jiennenses que ven cómo desde la Diputación les prestamos ayuda para que esos restos procedentes de distintas obras no terminen en el cauce de un río o en un camino", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Mengíbar ha agradecido el trabajo y apoyo de la Administración provincial "para la puesta en marcha de estas instalaciones, que son necesarias para los ciudadanos y ciudadanas de este municipio".

El futuro punto de acopio se ejecutará sobre una parcela de 1.920 metros cuadrados. Las obras consistirán en la formación de una explanada dividida en dos niveles distintos, donde se colocarán los contenedores de residuos --de 18 metros cúbicos de capacidad--, además del muelle de descarga.

De igual forma, se habilitará una caseta de control, donde se realizarán las tareas de vigilancia de entrada y salida de vehículos, y se cercarán las instalaciones reduciendo el impacto visual con la incorporación de una zona verde en el exterior.

Junto al de Mengíbar, la Diputación de Jaén tiene previsto poner en marcha otros cinco nuevos puntos de acopio en estos meses, en Santiago de Calatrava, Villanueva del Arzobispo, Arroyo del Ojanco, Rus y Castillo de Locubín. Estas instalaciones suman una aportación superior a los 830.000 euros, que será sufragadas por la Administración provincial.