La Diputación de Jaén enciende la iluminación navideña de sus principales edificios con cerca de 135.000 puntos de luz

Foto familiar del encendido de las luces de Navidad de los principales edificios de la Diputación. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha llevado a cabo este miércoles el tradicional encendido de la iluminación especial que ha instalado con motivo de la Navidad en sus principales edificios --el Palacio Provincial, el Centro de Dinamización Turística 'Jaén, paraíso interior', el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, el edificio de la Administración provincial en la calle Hurtado, además de los centros residenciales López Barneo y Santa Teresa--, que suman cerca de 135.000 puntos de luz.

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado por miembros del equipo de Gobierno, del alcalde de Jaén, Julio Millán, y del subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha sido el encargado de inaugurar esta iluminación que se mantendrá hasta el próximo 7 de enero y que se encenderá también de forma especial el sábado 17 de ese mismo mes, coincidiendo con la celebración de la Carrera Urbana Internacional 'Noche de San Antón'.

Con la iluminación navideña de los principales edificios de la Diputación en la capital jiennense, desde la Administración provincial "nos sumamos a la celebración de la Navidad jiennense, ofreciendo a la ciudadanía y visitantes un atractivo más para poder disfrutar del centro de esta ciudad y contribuir a dinamizar la economía y el comercio local", ha señalado Latorre.

El alumbrado se encenderá a partir 18,00 horas y se mantendrá hasta la una de la madrugada tanto en el Palacio Provincial como en el Centro de Dinamización Turística 'Jaén, paraíso interior', excepto los días 24 y 31 de diciembre y 5 y 17 de enero, en los que la iluminación navideña se prolongará hasta las 7 de la mañana.

De igual forma, la lonja y el claustro del Palacio Provincial se podrán visitar hasta las 22,00 horas todos los días en los que permanezca la iluminación navideña. En el caso del Centro Cultural Baños Árabes, el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, el edificio de la calle Hurtado y los centros de 'Santa Teresa' y 'López Barneo', el alumbrado especial se mantendrá encendido hasta las doce de la noche.

Entre los principales elementos decorativos, en el Palacio Provincial se han instalado 58.500 puntos de luz y se ha colocado un cono navideño de 18 metros de altura, un gran regalo y un muñeco de nieve en 3D de cinco metros cada uno, así como diez renos, de 1,70 metros de altura en los jardines delanteros.

El Centro de Dinamización Turística 'Jaén, paraíso interior', que tiene 12.200 puntos de luz, cuenta también con una estrella en tres dimensiones y cuatro renos, también de 1,70 metros de altura, además de tres cortinas verticales de ocho metros de longitud.

De igual forma, en el Centro Cultural Baños de Jaén se han instalado 13.000 puntos de luz, que han sido distribuidos entre cinco cortinas luminosas; mientras que en el Antiguo Hospital de San Juan de Dios, que suma 9.800 puntos de luz, se han colocado varios motivos navideños, tanto en su fachada principal como en la posterior, además de un rótulo de 'Felices Fiestas'.

En el caso de la fachada del edificio de la calle Hurtado se ha optado por la instalación de diez cortinas verticales de dos metros de altura, mientras que las residencias se han adornado también con motivos navideños y rótulos de 'Felices Fiestas'.

A esta iluminación navideña, se sumará el Belén tradicional que se expondrá a partir de este jueves, 4 de diciembre, en el hall del Palacio Provincial. Además, durante estos días, la Diputación continuará con la programación 'Palacio de Inverno', que recoge más de una veintena de propuestas culturales destinadas a todos los públicos.