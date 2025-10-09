La Diputación de Jaén entrega los premios del VIII Circuito Provincial de Travesías a Nado

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha entregado los premios del VIII Circuito Provincial de Travesías a Nado, que han contado con cinco pruebas en los embalses de La Fernandina, la Bolera, el Yeguas, el Tranco y la presa de Siles.

Más de 230 deportistas han competido en estas pruebas, de los que 71 han finalizado el circuito al nadar en al menos tres de las cinco travesías, según ha explicado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

"Esta actividad deportiva, que se ha celebrado entre junio y agosto, nos permite promocionar los pantanos de nuestra provincia como espacios idóneos para la práctica de deportes náuticos, y a la vez promocionamos espacios naturales de gran belleza", ha destacado en el acto, celebrado en la tarde de este miércoles.

Colomo, igualmente, ha felicitado a los ganadores y ganadoras en las distintas categorías y también ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos de los municipios que han acogido las distintas pruebas.

María Ángeles Cumbreras, del Club Natación Máster Jaén, y Juan Antonio Gea, del Club Natación Linares, han sido los ganadores en la categoría sénior femenina y masculina, respectivamente. Por su parte, Judit Camí, del Club Natación Máster Jaén, y David Amaya, del Club Natación Santo Reino, han liderado la clasificación final en la categoría absoluta distancia larga.

Junto a estas categorías, se han entregado los galardones en infantil, júnior, máster 30, 40 y 50, y personas con discapacidad. Además, se han celebrado pruebas de promoción de este deporte con distancias de 400 metros para adultos y 50 metros para menores.

El VIII Circuito Provincial de Travesías a Nado comenzó el 15 de junio en el embalse de La Fernandina, en Carboneros, con la V Travesía a Nado Corazón de Olavidia. La segunda cita fue la II Travesía a Nado Presa de Siles y la tercera se desarrolló en el pantano de La Bolera, en Pozo Alcón, con la VIII Travesía a Nado Sierra de Cazorla.

La X Travesía a Nado Villa de Marmolejo, realizada en el embalse de El Yeguas, y la VIII Travesía a Nado Embalse del Tranco, en Hornos de Segura, han completado este circuito, que "va creciendo en participación, superando en cerca de 40 deportistas a la edición anterior".