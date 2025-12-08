La Diputación de Jaén finaliza en Beas la adecuación del tramo urbano de la antigua carretera a Arroyo del Ojanco

Visita a obras de la Diputación de Jaén en el tramo urbano de la antigua carretera JV-7005. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha finalizado las obras en el tramo urbano de la antigua carretera JV-7005, en Beas de Segura, una actuación en la que la administración provincial ha invertido más de 136.000 euros.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha conocido junto al alcalde beatense, José Alberto Rodríguez, el resultado de unas obras que se han centrado en el refuerzo del firme de esta travesía que discurre entre el cruce con la carretera A-6301, hacia Cortijos Nuevos, y el inicio de la carretera JA-9114 hacia Arroyo del Ojanco, según ha detallado este lunes la institución provincial en una nota.

"Esta intervención ha consistido en el saneo de este tramo de 100 metros de longitud y tres metros de anchura y el posterior vertido de una capa de aglomerado asfáltico de seis centímetros de espesor, así como la instalación y pintura de una nueva señalización en una zona del municipio muy concurrida por los vecinos y vecinas de Beas de Segura, donde el Ayuntamiento también ha hecho un gran esfuerzo de urbanización y embellecimiento", ha explicado José Luis Agea.

El diputado de Infraestructuras Municipales ha puesto el acento en la colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento, "lo que facilita la realización de estas actuaciones que redundan en un gran beneficio para nuestros pueblos, que permiten disfrutar de espacios dignos para los ciudadanos y suponen un incentivo para seguir trabajando por el futuro y el progreso de nuestros municipios", según ha valorado.

Por último, el diputado provincial ha reivindicado el "esfuerzo inversor" de la Diputación en materia de carreteras a través del 'Plan Accede', que, para el ejercicio 2026, contempla una partida de 25 millones de euros para la mejora y conservación de la red viaria provincial.