La Diputación de Jaén impulsa la 15ª edición de Andújar Flamenca como "referente" de la moda flamenca en Andalucía

Inauguración de la 15ª edición de Andújar Flamenca. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha participado este viernes en la inauguración de la 15ª edición de Andújar Flamenca, evento organizado por la Cámara de Comercio de Andújar con el patrocinio de la Administración provincial que se ha consolidado como "referente" de la moda flamenca en Andalucía.

Cerca de una veintena de creadores expondrán hasta el próximo domingo sus trabajos sobre la pasarela de la Plaza de España en una edición que estaba previsto que se celebrara a primeros de febrero y que tuvo que modificar su fecha por el temporal que ha azotado a Andalucía, según ha detallado la Diputación de Jaén en una nota.

En este contexto, Latorre ha resaltado que "estos días Andújar es, sin duda, el epicentro de la moda flamenca, donde se aúnan tradición, arte y vanguardia". Así, ha señalado que desde la Diputación apoyan "esta actividad como un sector importante y en auge en la provincia de Jaén, un sector artesanal en el que despuntan cada vez más diseñadores y diseñadoras con firma jiennense".

Asimismo, ha recordado que "hace unas semanas estuvimos presentes en el Salón Internacional de la Moda Flamenca, Simof, en Sevilla, y ahora lo hacemos en Andújar, que representa una oportunidad para los modistos, para los diseñadores y diseñadoras, y también para los artesanos, para los consolidados y para los emergentes".

El vicepresidente primero de la Diputación ha subrayado que Andújar Flamenca "es una oportunidad magnífica para promocionar este paraíso interior, porque son muchas las personas que vienen durante estos días a la provincia para disfrutar de la mejor moda flamenca". Por ello, ha señalado que desde la Diputación también se ha promovido "un viaje de familiarización con influencers destacados de este ámbito que van a contribuir a promocionar la moda flamenca, Andújar y la provincia de Jaén".

En la inauguración de Andújar Flamenca, además de Latorre también han participado el alcalde de esta ciudad, Francisco Carmona, y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, entre otras autoridades. Esta décimo quinta edición está apadrinada por el diseñador granadino Antonio Gutiérrez y el Premio Andújar Flamenca Glamour se entregará a la bailaora Cristina Hoyos.