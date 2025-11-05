La Diputación de Jaén inaugura el XIII Festival de Cortos contra la Violencia de Género con la obra 'No estás sola'

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XIII Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género que organiza la Diputación de Jaén ha arrancado este miércoles con la proyección especial del documental 'No estás sola', con la que se ha inaugurado este certamen en el marco de un acto en el que ha participado la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz.

Esta proyección ha contado también con la presencia de Almudena Carracero, que ha dirigido junto a Robert Bahar este documental galardonado con el Premio Ondas y nominado en la anterior edición de los Premios Goya, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Además de este trabajo, la décimo tercera edición de este certamen incluirá la exhibición en la Biblioteca Provincial de Jaén de una treintena de cortos, de los que 17 se proyectarán dentro de la sección oficial del certamen, ocho en la denominada 'Jaén en corto' --destinada a cortometrajes realizados por jiennenses-- y otros cinco se podrán ver fuera de concurso.

Este Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género, que es calificador para los Premios Goya y los Premios Carmen, finalizará el próximo sábado, 8 de noviembre. En esa jornada, a las 10,30 horas, se celebrará en la Biblioteca Provincial el taller titulado 'Mal-tratadas', que impartirá Mar Romero y que cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma).

Por la tarde, a partir de las 20,00 horas, se desarrollará en el Teatro Darymelia de Jaén el acto de clausura de esta edición, con la entrega del Premio de Honor del festival a la artista Amparo Climent, y la concesión del resto de galardones establecidos en esta edición, que repartirá cerca de 12.000 euros en premios.