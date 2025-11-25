La Diputación de Jaén insta a hacer frente común para contrarrestar los discursos de odio hacia las mujeres

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha instado en su acto institucional con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres a hacer frente común para contrarrestar los discursos de odio hacia las mujeres.

"Desde los poderes públicos y la sociedad en su conjunto no podemos consentir mensajes que vayan en esta línea, no debemos alimentarlos, ni tolerarlos, ni tampoco ignorarlos", ha remarcado el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, durante su intervención en este acto.

Este año la conmemoración de esta efeméride ha girado en torno a la temática de la campaña consensuada por las ocho diputaciones andaluzas, en la que se busca concienciar sobre la dimensión social que está adquiriendo, especialmente entre los más jóvenes, lo que se denomina como manosfera, esto es, ese conjunto de espacios presentes en Internet y redes sociales donde se difunden mensajes antifeministas y misógenos.

Esta manosfera "se ha convertido en espacio de socialización de muchos adolescentes y jóvenes y está favoreciendo el incremento de la prevalencia de discursos de odio hacia las mujeres, así como la creencia de que el feminismo es una forma de discriminación hacia los hombres", ha apuntado Reyes.

En su intervención también ha remarcado la importancia de que "se visibilice esa violencia y se tome conciencia sobre la necesidad de atajar cuanto antes esa parte tóxica del universo digital". "Tenemos que hacer frente común y trabajar para contrarrestar estos discursos que no hacen más que fomentar situaciones de acoso y de violencia", ha dicho Reyes.

Asimismo, ha abogado por "educar en igualdad y en corresponsabilidad si queremos una sociedad libre, justa y tolerante, en la que cualquier mujer tenga acceso a las mismas oportunidades que un hombre y en la que situaciones tan graves como la violencia contra las mujeres no se justifiquen detrás de discursos y creencias antifeministas".

"Queremos reiterar, una vez más, nuestro firme compromiso con la igualdad y subrayar nuestra más absoluta repulsa a cualquier tipo de mensaje o hecho que justifique o alimente la violencia hacia las mujeres sólo por el mero hecho de serlo", ha manifestado Reyes.

En este acto institucional, al que han asistido miembros del equipo de gobierno y de la Corporación provincial, representantes de otras administraciones y de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otras autoridades, se ha procedido a la lectura del manifiesto consensuado por las ocho diputaciones andaluzas con motivo del 25N y se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas por violencia de género, además de realizar una ofrenda floral.

En lo que llevamos de 2025, han sido cerca de 40 las mujeres asesinadas por sus maridos, parejas o exparejas. "Las cifras que tenemos de mujeres asesinadas son absolutamente insoportables, una sociedad democrática como la nuestra no puede permitirse este número de mujeres asesinadas por el mero hecho de serlo", ha señalado la vicreprexsidente primera, Francisca Medina.

También ha puesto el foco en los menores que son asesinados por su padres y ha apuntado que desde el Gobierno de España se está trabajando en un anteproyecto sobre la violencia vicaria.

Por su parte, la diputada de Igualdad, María Dolores Ruiz, que ha sido la encargada de leer el manifiesto consensuado por las ocho diputaciones andaluzas, ha incidido la importancia de mostrar un compromiso firme contra la violencia de género.

"Hoy tenemos que hacer un ejercicio colectivo como sociedad para entender hacia dónde queremos dirigirnos y saber que tenemos que acabar de una vez por todas con esta lacra. Una lacra que nos está matando a las mujeres y que tenemos que erradicar desde la sociedad", ha dicho Ruiz.

La diputada también ha explicado en este acto el contenido de la campaña impulsada por las administraciones provinciales andaluzas en torno a la manosfera. "Queremos explicarle a los jóvenes de la provincia qué es este espacio, que está en las redes sociales, a través de chats, de foros y de distintos perfiles privados, en los que captan a los chicos más jóvenes, sobre todo de 12 a 18 años, y a los que les meten en la cabeza ideas misóginas, antifeministas y discursos de odio hacia las mujeres", ha reseñado la diputada de Igualdad.