LUPIÓN (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén invertirá 641.000 euros en la mejora de distintas infraestructuras de Lupión, como la optimización de varias calles, la adecuación de la carretera JV-3043 y la construcción de un área deportiva para el fomento del envejecimiento activo.

Así lo ha indicado este viernes el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, durante el encuentro de trabajo que ha mantenido con el alcalde de este municipio, Gonzalo Manuel Rus.

En la reunión, han abordado la mejora de la JV-3043, carretera que une esta localidad con la población de la Estación Linares-Baeza. La Administración provincial destinará más de 550.000 euros en su adecuación a través del Plan de Infraestructuras Viarias Provinciales 2024.

Entre los trabajos que se acometerán, se encuentran la mejora del firme de más de cuatro kilómetros de esta vía, la construcción de una nueva cuneta triangular o la renovación de la señalización tanto horizontal como vertical.

De igual forma, durante su estancia en este municipio de la comarca de La Loma y Las Villas, ha conocido de primera mano distintas actuaciones que cuentan con financiación de la Diputación a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

"A través del PFEA, Lupión dispone de 138.000 euros en la mejora y adecuación de varias calles y espacios públicos, así como en el hogar del jubilado de esta localidad", ha explicado el responsable de Infraestructuras Municipales.

Por otra parte, Agea ha visitado el espacio que albergará la nueva zona deportiva que se construirá en la población de Guadalimar y que irá destinada al fomento del envejecimiento activo.

"La Administración provincial invertirá en esta actuación cerca de 80.000 euros a través del Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes de Diputación", ha detallado, no sin destacar "el papel y compromiso que mantiene la Administración provincial con los municipios pequeños y el mundo rural".