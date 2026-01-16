La Diputación de Jaén invita a las ADR a participar en la elaboración del programa del 75º aniversario del IEG

Reunión con responsables de las asociaciones para el desarrollo rural sobre el 75º aniversario del IEG. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Ene. (EUROPAPRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha mantenido este viernes un encuentro de trabajo con responsables de las asociaciones para el desarrollo rural (ADR) de la provincia para abordar el calendario de actividades conmemorativo del 75º aniversario del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), que se celebrará desde el próximo abril hasta el mismo mes de 2027.

"La planificación de las propuestas para celebrar esta efeméride queremos realizarla de la mano de los grupos de desarrollo que están en el territorio y que conocen los municipios, por lo que, sin lugar a dudas, su opinión es fundamental", ha explicado.

En este calendario, se contemplan conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, rutas culturales, concursos, proyecciones de cine, recitales poéticos o conciertos. Además, entre las iniciativas más destacadas estará la confección de una memoria gráfica de los 97 municipios de la provincia jiennense.

"Un trabajo que queremos hacer pueblo a pueblo y que incluirá fotografías y documentos que forman parte de la historia de cada municipio", ha avanzado. A su juicio, "es bueno que la ciudadanía conozca esto, entre otras cosas, para poder comparar cómo eran nuestros pueblos, cómo estaba nuestra provincia hace 75 años y la evolución que ha tenido a lo largo de todo este tiempo, proceso en el cual el Instituto de Estudios Giennenses ha jugado un papel fundamental".

Reyes ha explicado que este aniversario se ha planteado también como una oportunidad para "poner en valor la inmensa labor que ha venido realizando este centro de estudios, investigación y divulgación de toda la provincia a lo largo de sus más de siete décadas de vida".

En este sentido, se llevarán a cabo propuestas con las que visibilizar el trabajo del IEG, poner en valor su contribución al desarrollo de la provincia, reivindicar su labor en la conservación y digitalización del patrimonio bibliográfico local y reconocer su función de cara a fomentar la investigación sobre temas jiennense y a la hora de difundir este conocimiento a través de sus publicaciones.