La Diputación de Jaén presenta el libro ‘Jaén carmelitano’ con motivo del Año Jubilar de San Juan de la Cruz

Presentación del libro 'Jaén carmelitano. Por los caminos de san Juan de la Cruz', una obra del padre Óscar Aparicio publicada por la Diputación de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

El Palacio Don Luis de la Cueva de Úbeda ha acogido la presentación del libro 'Jaén carmelitano. Por los caminos de san Juan de la Cruz', una obra del padre Óscar Aparicio publicada por la Diputación de Jaén a través del Instituto de Estudios Giennenses (IEG).

Además de con el propio autor, este acto ha contado con la participación del presidente de la Administración provincial, Paco Reyes; la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares; el prior del convento de los Carmelitas Descalzos, Paco Víctor López; y el consejero director del IEG, José María Capitán, según ha detallado la institución provincial en una nota.

El lanzamiento de este libro está ligado a la celebración del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, conmemoración del 300 aniversario de su canonización. "Esta obra llega en un momento muy especial, coincidiendo con una efeméride que pone en valor la figura de un santo y escritor cuya vinculación con esta tierra es absoluta y cuya huella espiritual, cultural y artística es aún visible en nuestra identidad", ha señalado el presidente de la Diputación.

Este año jubilar, que concluirá en Úbeda el próximo mes de diciembre, cuenta con un programa de actividades en el que colabora la Diputación. En este contexto, Reyes ha subrayado las oportunidades ligadas a esta celebración "desde el punto de vista cultural y turístico para una ciudad como Úbeda y para la provincia de Jaén".

La obra de Óscar Aparicio ofrece un recorrido detallado por la historia de la Orden Carmelita en territorio jiennense. En ella se explora la conexión con figuras como santa Teresa de Jesús y el propio san Juan de la Cruz. En este sentido, Reyes ha subrayado que la provincia atesora un legado carmelitano de gran calado: "Son huellas visibles en lugares como Beas de Segura, que fue la primera fundación de santa Teresa en Andalucía, pero también en otros muchos municipios como Villanueva del Arzobispo, Baeza, La Carolina, Sabiote o Úbeda, donde falleció".

La edición de este trabajo está ligada a la labor investigadora y divulgativa del Instituto de Estudios Giennenses, que en 2026 celebra sus 75 años. El presidente de la Diputación ha subrayado la trayectoria de esta institución como "centro de conocimiento de referencia de nuestra provincia".

En el cierre de su intervención, Reyes ha querido poner en valor la colaboración existente con el Ayuntamiento de Úbeda en proyectos de diversa índole. Además del ámbito cultural, Reyes ha citado como ejemplo de éxito la reapertura de la antigua Academia de la Guardia Civil.