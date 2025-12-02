Diputación traslada a la Feria de la Industria del sur de Europa el potencial de la provincia de Jaén

JAÉN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén participa desde este martes en Sevilla en la feria NISE (New Industry in Southern Europe), donde va a mostrar el potencial industrial que posee el territorio jiennense.

El diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, se ha desplazado hasta la capital sevillana para participar en este evento que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), en el que se han dado cita empresas líderes del sector industrial y sus tecnologías asociadas.

Sobre este foro, Carmona ha detallado que se traen "las iniciativas, proyectos, eventos y programas que forman parte de nuestra estrategia Jaén por Industria", pero también desde la Diputación se acompaña a todos los sectores productivos de la provincia de Jaén: el metalmecánico, el plástico y a los cinco centros tecnológicos de la provincia.

De igual forma también "está presente la Federación del Metal y varias empresas que están integradas a la misma", ha apostillado el diputado. Con la asistencia a este evento, Carmona ha subrayado que lo que se busca es "dar a conocer cuál es nuestro modelo y cuáles son las iniciativas ligadas a la industria que tenemos encima de la mesa".

Así, y entre otras, se ha referido a todo aquello que está relacionado con el HUB de Defensa de Andalucía, donde estamos inmersos y con el Cetedex, con todas aquellas empresas que están retornando, que están invirtiendo en la provincia de Jaén, en Linares, en Jaén, todo alrededor de ese proyecto tractor tan importante".

De esta forma se pretende mostrar en esta feria "lo bueno y mucho que tenemos en la provincia de Jaén, los diferentes espacios productivos con los que contamos en nuestra tierra para que todas aquellas empresas que así lo crean necesario puedan colaborar con nosotros y, por supuesto, generar un ecosistema que atraiga inversiones, genere oportunidades, empleo y riqueza para la provincia de Jaén".

En esta feria internacional, que pretende convertirse en un referente para la nueva industria ecológica y digital, se van a abordar los retos y oportunidades de una industria más competitiva y sostenible.

Este evento ofrece una plataforma para la interacción, la innovación y el crecimiento, con un área expositiva, una zona para encuentros comerciales B2B y un programa de conferencias sobre las últimas novedades del sector. Asimismo, cuenta con la representación de los sectores industriales más distintivos de Andalucía, entre ellos el aeroespacial, la automoción, el metalmecánico o la agroindustria.