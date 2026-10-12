El diputado de Infraestructuras Municipales visita varias actuaciones en Cabra del Santo Cristo (Jaén)

Visita del diputado de Infraestructuras Municipales de Jaén, José Luis Agea, a actuaciones en Cabra del Santo Cristo (Jaén). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CABRA DEL SANTO CRISTO (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

El diputado provincial de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha realizado recientemente una "visita técnica" a distintas obras que se están ejecutando en carreteras de Cabra del Santo Cristo (Jaén).

En concreto, Agea ha supervisado los trabajos de emergencia que se llevan a cabo tras el temporal del pasado invierno en la JA-4200, de acceso a este municipio de Sierra Mágina, y la JA-5200, que conecta Cabra del Santo Cristo con su estación de ferrocarril, según ha detallado la Diputación Provincial en una nota este lunes.

Durante esta visita, en la que también ha tomado parte el alcalde de este municipio, Juan Guidú, el diputado de Infraestructuras Municipales ha destacado la importancia de finalizar estas actuaciones antes de que se inicie la campaña de recogida de la aceituna "con el objetivo de mejorar la seguridad en estas vías, especialmente transitadas durante esas fechas".

En este sentido, José Luis Agea ha explicado que los trabajos contemplan "la construcción de nuevos muros de contención mediante escollera en ambas carreteras con el fin de estabilizar los terrenos afectados por deslizamientos de tierra provocados por las borrascas registradas en los últimos meses".

En total, estas intervenciones suponen una inversión superior a los 1,6 millones de euros con cargo al Plan de Choque por el Temporal, que cuenta con financiación del Gobierno de España.