La feria de turismo interior Tierra Adentro 2025 registra más de 5.100 visitas

La XXIII Feria de Turismo Interior de Andalucía, Tierra Adentro 2025, celebrada este fin de semana en la Institución Ferial de Jaén (Ifeja), "ha cumplido con los objetivos marcados", tanto en "satisfacción de expositores y empresarios" como en público, con más de 5.100 visitas.

De este modo, durante tres días, la capital jiennense se ha vuelto a convertir "en el centro nacional del sector del turismo de interior y de aventura, con unos resultados más que gratificantes", según ha afirmado el presidente de Ferias Jaén, Francisco Reyes.

"Estamos muy satisfechos por estos resultados y valoramos como todo un éxito el número de participantes de esta nueva edición, ya que han estado presentes más de 80 expositores", ha dicho en una nota el también presidente de la Diputación, quien ha aludido, asimismo, al gran logro de "mantener el número de provincias y comunidades autónomas presentes" en la feria.

Como en años anteriores, en Tierra Adentro ha habido espacios diferenciados: una zona expositiva en diversas áreas para agrupar la oferta turística bajo temáticas como la de los pueblos de Andalucía, un área para empresas de turismo activo, un área gastronómica que incluía el espacio Degusta Jaén y una zona de deporte de aventura

Junto a ello, ha contado con una extensa y variada programación sobre turismo cultural, turismo gastronómico, turismo activo, turismo de salud y bienestar, oleoturismo, 'outlets' de viajes o sorteos, promociones, actividades de deporte y aventura para los más jóvenes.

En el marco de la feria, se ha celebrado el XV Encuentro internacional de Comercialización de Turismo de Interior, Rural y Naturaleza de Andalucía, una bolsa de contratación que ha reunido a un importante número de compradores nacionales e internacionales.

La 54ª Exposición Nacional Canina ha sido otra actividad paralela, desarrollada en colaboración con la Asociación Canina de Andalucía Oriental con la participación de más de 350 perros. A ella se sumó una mascotada canina para todo tipo de perros, con inscripción gratuita, y una exhibición de adiestramiento.

"En definitiva, Tierra Adentro ha cumplido con los objetivos marcados, en cuanto a público visitante y satisfacción de expositores y empresarios, y ha vuelto a ser durante todo el fin de semana el epicentro nacional del turismo de interior", ha destacado Reyes.