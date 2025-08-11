Finalizan las obras en la JA-3208, la carretera de acceso a Noalejo (Jaén)

JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha finalizado las obras de mejora en la JA-3208, la carretera de acceso a Noalejo (Jaén). Se trata de una actuación que ha supuesto una inversión de 127.000 euros y que ha permitido reforzar el firme de esta vía desde el enlace con la N-323a hasta la bifurcación con la calle Cánovas.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha valorado el resultado de este proyecto y ha indicado que "el objetivo de la Diputación es mejorar los accesos a los municipios, sobre todo a los pequeños y medianos municipios de la provincia de Jaén". En este sentido, ha afirmado que las mejoras en las comunicaciones "suponen también más oportunidades y mejores condiciones de vida para los vecinos y las vecinas de Noalejo".

El acondicionamiento de esta carretera ha consistido en el refuerzo del firme mediante el saneamiento de zonas bacheadas y el reasfaltado de la calzada, además de la renovación de la señalización horizontal y vertical de la carretera. El proyecto también ha contemplado la mejora de la seguridad vial con la renovación de pasos de peatones sobreelevados, así como del drenaje longitudinal.

Además de la intervención sobre la carretera de acceso a Noalejo, Agea apunta ha destacado que se ha "embellecido la entrada al municipio" por la travesía que se corresponde con el tramo urbano de la antigua carretera JV-2229, la actual Avenida de la Constitución.

Por último, el diputado de Infraestructuras Municipales ha afirmado que los 46 millones de euros que la Diputación va a invertir en carreteras en los ejercicios 2025 y 2026, son "una apuesta que está suponiendo el arreglo y la mejora de las carreteras titularidad de esta Diputación y en especial, de los accesos a los pequeños y medianos municipios de esta provincia".

El denominado Plan Accede, dotado con diez millones para cada ejercicio, supone una inversión extraordinaria a los 13 millones que cada año presupuesta la Diputación de Jaén para la mejora, conservación y mantenimiento de una red provincial de carreteras que suma más de 1.500 kilómetros.