Francisco Reyes subraya el papel "fundamental" de los gobiernos locales democráticos en el progreso de España

JAÉN, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha subrayado el papel "fundamental" que han jugado los gobiernos locales en el progreso de España. Lo ha hecho durante la presentación del libro 'La autonomía local en una constitución reformada', una obra de Manuel Zafra, doctor en Derecho y profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Granada.

Reyes ha incidido en que "este país no sería el mismo sin las decenas de miles de alcaldes y alcaldesas que desde el 79 han estado trabajando en el ámbito local, sin los centenares de miles de concejales y concejalas que desde 1979 se han dejado la piel y la salud en sus respectivos municipios".

Al respecto, ha valorado "las complicadas circunstancias" en las que trabajaban los primeros responsables municipales. "Hoy hablamos de alcaldes y concejales retribuidos, aunque sigamos disponiendo de unos recursos humanos y económicos insuficientes, pero nada comparado con aquellos municipios del 79 que no contaban con sistemas de abastecimiento de agua potable o recogida de residuos sólidos urbanos, entre otros servicios", ha añadido Reyes.

Por esto, ha instado a que los gobiernos locales tengan más peso en la arquitectura constitucional del Estado. "No solo queremos gestionar, sino decidir cómo se gestiona, dar nuestra opinión como actores fundamentales en el desarrollo de las diferentes políticas", ha reivindicado Reyes, quien ha apuntado que a pesar de llevar "mucho tiempo hablando de la financiación local, esto no ha avanzado, y cada vez asumimos más competencias con los mismos recursos".

De ahí que haya saludado la publicación de este libro, en el que, según el presidente de la Diputación, Manuel Zafra hace "una interesante reflexión" sobre el lugar que deben ocupar los gobiernos locales, "si determinados instrumentos y políticas queremos que lleguen hasta el último rincón de nuestros territorios".

En este sentido, ha apuntado que hay que gestionar 140.000 millones de euros, además de los fondos europeos ordinarios, y "los ayuntamientos y los gobiernos locales intermedios somos parte de la solución del problema que supone gestionarlos, porque además se ha demostrado que somos capaces de hacerlo bien cuando hemos tenido la oportunidad".

Sobre la labor que desarrollan los gobiernos locales, Manuel Zafra ha pedido que "el día que se plantee una reforma constitucional, los municipios no pueden quedar como convidados de piedra". Este es, a su juicio, el rol que ocupan actualmente en una "Constitución que se ha hecho mal desde el punto de vista local".

Por ello, el autor ha insistido en la necesidad de "tener un modelo acerca de cómo regular el Gobierno local en una constitución reformada, para así no estar desprevenidos". Según Zafra, "tiene todas las trazas que va a haber una reforma constitucional, pero se va a circunscribir a las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, fundamentalmente para dar encaje a Cataluña, y los municipios serán por enésima vez convidados de piedra".

En esta dirección, ha asegurado que "los gobiernos locales son una instancia extraordinariamente vulnerable, y para evitar esto es necesario tener un proyecto". En su opinión, y como conclusión, este libro proporciona unas líneas de debate para que, como dice el artículo 121 de la Constitución, "lo local no sea un sector ni un asunto, sino un nivel de gobierno legitimado por el sufragio ciudadano, que no es de menor calidad en una Alcaldía que para quien está en el Congreso de los Diputados, no hay prevalencia de una manera de votar sobre la otra".