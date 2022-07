Aprobada en la Diputación de Jaén una moción para pedir a la Junta que financie planes de empleo en la provincia

JAÉN, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado una moción del PSOE en la que se solicita a la Junta de Andalucía un convenio de colaboración para cofinanciar los proyectos de empleo que se presenten a las convocatorias de la Administración provincial o cualquier otra medida que considere y que sirva para atender proyectos empresariales que contribuyan al desarrollo económico y la creación de empleo.

A esta moción, aprobada con los votos a favor de socialistas y Cs y la abstención del PP, se suma otra para pedir a la Junta que declare de interés de Andalucía las obras de las canalizaciones de la presa de Siles y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que se depuren las duplicidades existentes en la tramitación de las dotaciones de riego. En este caso, ha salido adelante con la mayoría del PSOE y el no de los otros dos grupos.

Con respecto a la primera propuesta, el diputado socialista Luis Carmona ha explicado que la Diputación de Jaén ha estado ejecutando desde 2020 el Programa de Empelo Intensivo "sin contar con la ayuda ni la financiación de la Junta de Andalucía", a pesar de que se le ha pedido su participación con el envío de tres cartas y a pesar de que las competencias en materia de empleo son de la Junta y no de la Diputación.

Ha aludido a la diferencia "abismal" entre una administración y otra, puesto que "el PP dice que la Agencia Idea de la Junta ha invertido 15 millones de euros en Jaén" en la última legislatura, mientras que la Diputación, "sin competencias" en empleo, "ha puesto 25,9 millones de euros, con más de 1.500 personas trabajando de manera indefinida".

Carmona ha exigido al Ejecutivo autonómico que "apueste por la provincia" y que cumpla con los planes especiales que le prometieron a Jaén. Ha advertido que "están viniendo muchos proyectos" a la provincia y que "es difícil" que la Diputación pueda seguir manteniendo ese creciente ritmo inversor en un ámbito que no es de su responsabilidad.

"Estamos pidiendo para Jaén que lo que creemos que es necesario. Hemos estado mucho tiempo quitándole las vergüenzas a la Junta en esta materia", ha manifestado.

Sobre la presa de Siles, el diputado Pedro Bruno ha denunciado que el PP "no cumple lo que promete" y se ha referido las declaraciones que hizo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la propia Presa de hace cuatro años, cuando se comprometía "a construir evidentemente las canalizaciones" desde la Junta.

También ha señalado que los responsables del Partido Popular defendían hace unos años "que las canalizaciones de una presa en Jaén las tenía que construir la Junta de Andalucía".

Bruno ha defendido la labor de los gobiernos socialistas en el caso de la de Siles --que no ha entrado en uso desde su inauguración en 2015 ante la falta de acuerdo entre las administraciones autonómica y estatal sobre a quién corresponde asumir las conducciones--

"Han sido los que han procedido a la licitación y adjudicación de proyectos, a las expropiaciones, a la adjudicación de la dirección de obras y los que empezaron y ejecutaron esas obras en su mayor parte", ha dicho, no sin añadir que lo único que hizo el gobierno del PP fue terminarla, cortar la cinta, presentar mociones, hacer notas de prensa y montar circos con Moreno Bonilla en la Presa".

A su juicio, al PP "le va bien ponerse de lado" y ha puesto como ejemplo el problema con las duplicidades en las solicitudes de riego, con lo que la mayoría de comunidades de regantes se quedarían fuera de las concesiones.

"Al PP no le interesa que se aclaren esas duplicidades. No le preocupa que el agua se la repartan sólo unos pocos. A nosotros sí: y por eso pedimos que se aclaren esas duplicidades y que el agua no se la queden unos pocos", ha declarado.

VÍAS Y RECAUDACIÓN

En cuanto a las mociones presentadas por los otros dos grupos de la Corporación provincial, el diputado José Luis Agea ha intervenido en la del PP para la mejora de la JF-3022. Ha indicado que el PSOE nunca se va a oponer a las peticiones de arreglo de una carretera, si bien ha lamentado que se queja del estado de una vía que es titularidad de la CHG y que "en siete años de gobierno de derechas ya podrían haber hecho algo".

Ha agregado que en el PP "tienen más que callar que hablar por la mala gestión de la Junta". "Si pusieran el mismo empeño en arreglar las carreteras que son responsabilidad de la Junta, tendrían más credibilidad y disfrutaríamos de unas vías de comunicación óptimas en la provincia", ha comentado Agea, quien ha apuntado que es titular de la mayor red de caminos agrarios en la provincia, incluida Baeza, y que en estos años ha habido "cero actuaciones" en ellos.

Sobre la moción 'popular' para reducir costes de recaudación en los ayuntamientos, la diputada socialista Pilar Parra ha considerado que "forma parte de la colección de cuentos del PP, de la colección Pinocho, porque representa otra mentira más".

Se ha referido al año 2021, donde los ingresos del premio de cobranza a los ayuntamientos ascendieron a 7,5 millones de euros frente al gasto total del servicio que fue de 10,8 millones. "Por tanto, hubo que financiar el servicio con los 3,3 millones de euros que se necesitaban", ha precisado.

Tras señalar que "el coste del servicio es nulo para la mayoría de ayuntamientos", ha defendido que también se tengan en cuenta otras consideraciones, como todos esos municipios que tienen acceso "totalmente gratuito" a servicios como el de bomberos, asistencia jurídica, inventario de bienes, contabilidad, secretarios-interventores, informes de Urbanismo, Relación de Puestos de Trabajo o asistencia de contratación.

Igualmente, ha destacado que Jaén es una de las diputaciones andaluzas con los premios de cobranza más bajos, por lo que rebajarlos supondría "romper la estabilidad del organismo". "Si se rebajan ingresos, hay que rebajar gastos", ha apostillado.

Parra ha añadido que la Diputación destinó en 2021 a los ayuntamientos 51,7 millones de euros, frente a una Patrica de la Junta con "solo 46 millones de euros a la provincia". Por este motivo, instó al PP "a defender a los ayuntamientos frente a la Junta, que tiene superávit, que tiene un presupuesto de 40.000 millones de euros", pero que "reparte migajas a los ayuntamientos mientras les recorta los planes de empleo y no arregla los caminos rurales".

AGENCIA ESPACIAL

Con respecto a la moción de Cs para que la provincia opte a ser sede de la Agencia Espacial Española, el PSOE ha dado su apoyo, aunque el diputado Luis Carmona ha precisado que en este asunto se compite "contra la Junta de Andalucía" porque el pasado 4 de junio el Consejo de Gobierno "apoyó la candidatura de Sevilla". "La candidatura oficial de Andalucía es Sevilla. Llegan tarde", ha indicado.

En segunda moción de Ciudadanos, para la elaboración de un Plan Provincial Lgtbi, la diputada socialista Francisco Medina ha incluido una enmienda para que se constituya un grupo de trabajo que sea el encargado de elaborarlo.

Ha subrayado, en cualquier caso, que la Diputación "lleva muchos años trabajando" en esta materia. Ha hablado de los diferentes planes de igualdad y de juventud que contemplan acciones, medidas y programas contra la Lgtbifobia, contra actitudes intolerantes y de apoyo a la diversidad y a este colectivo.