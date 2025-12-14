El humorista Manu Sánchez llena el Teatro Infanta Leonor de Jaén en la presentación de 'Entregamos'

El humorista Manu Sánchez en el Teatro Infanta Leonor de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El humorista andaluz Manu Sánchez ha colgado el cartel de 'no hay entradas' en el Teatro Infanta Leonor de Jaén, donde ha presentado su nuevo espectáculo 'Entregamos', un "grito de sinceridad" que ha conectado "de manera rotunda" con el público.

Tal y como ha detallado la Diputación de Jaén en una nota, el espectáculo forma parte de la programación navideña del Patronato de Cultura en el que el artista ha ofrecido una propuesta escénica en la que "combinó humor ácido, vida, risas y confesiones, reafirmando su condición como uno de los referentes del humor en España".

Al hilo, el espectáculo, descrito por el propio Manu Sánchez como un "grito de sinceridad hecho espectáculo", pone en escena al artista "más auténtico, genuino y cercano". Así, a través de monólogos y reflexiones espontáneas, el humorista invita a la audiencia "a reír como si no hubiese un mañana", consciente de que "puede que no lo haya". De esta forma, se trata de un espectáculo "donde el ingenio, la ironía y la visión personal sobre las contradicciones de la vida se entrelazan para ofrecer una experiencia única en el teatro".

Manu Sánchez es humorista, presentador, actor, escritor y empresario cultural. Ha participado en múltiples proyectos teatrales y literarios que han ampliado su alcance y reconocimiento en toda España. En el ámbito teatral, Manu Sánchez ha reunido a más de cientos de miles de espectadores con montajes como 'El Rey Solo', 'El Último Santo', 'El Buen Dictador' o 'El Gran Emigrante', y su producción más reciente, '¡Entregamos!', ha sido especialmente destacada "por su enfoque honesto y visceral hacia la vida y el humor".