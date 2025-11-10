Inaugurada la mejora de la carretera Fuensanta de Martos-Castillo de Locubín (Jaén) tras un millón de euros de inversión

FUENSANTA DE MARTOS (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha inaugurado este lunes la mejora realizada en la JA-3302, que une Fuensanta de Martos y Castillo de Locubín. Con una inversión de un millón de euros, ha consistido en el refuerzo del firme y en la reposición de tuberías y señalización en un tramo de siete kilómetros.

"Da respuesta a la demanda de ambos núcleos de población y permite mejorar la comunicación entre estos dos municipios de la Sierra Sur", ha dicho en un acto que también ha contado con los alcaldes de ambos municipios, Antonio Navas y Cristóbal Rodríguez.

Al respecto, Reyes ha destacado la apuesta de la Administración provincial por el mantenimiento y seguridad vial de las carreteras que son de su titularidad.

"Para este 2025 y para 2026, desde la Administración provincial hemos hecho un esfuerzo extraordinario con el Plan Accede, que suma 20 millones de euros extra a los 13 millones que cada año destinamos a carreteras", ha recordado.

Asimismo, se ha referido a la importancia de invertir en infraestructuras para vertebrar la provincia, garantizar la igualdad de oportunidades en los municipios y fijar la población al territorio.

Entre los trabajos que se han llevado a cabo en la JA-3302, que han afectado a cerca de siete kilómetros, se encuentran el refuerzo del firme y la construcción de nuevas cunetas revestidas, para mejorar el drenaje.

También se ha procedido a la adecuación de los accesos públicos existentes; la renovación de la señalización tanto horizontal como vertical; la reposición de hitos kilométricos y la colocación de una nueva barrera metálica de seguridad.

El alcalde de Castillo de Locubín ha agradecido la disposición de la Diputación para acometer esta mejora de la carretera. "Optimiza la seguridad vial de los vecinos y vecinas de nuestros municipios, así como la de los agricultores, que han podido comprobar 'in situ' las mejoras acometidas en esta infraestructura", ha comentado.

De igual forma, Rodríguez ha valorado los trabajos paralelos realizados en materia de abastecimiento de agua potable a través de la ejecución de estas obras, "una actuación que sigue la filosofía de nuestro ayuntamiento de llevar el agua potable a cada rincón, vivienda y cortijo de nuestro término municipal".

Junto a la puesta en servicio y optimización de la JA-3302, la Diputación de Jaén tiene previstas en estas dos localidades de la Sierra Sur otras actuaciones como la de mejora y refuerzo del firme de la carretera JA-3305, que une Martos y Fuensanta de Martos; o la ampliación del tablero del Puente de Triana ubicado en el núcleo urbano de Castillo de Locubín.