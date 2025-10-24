Inaugurada la primera fase del Centro Tecnológico de Innovación y Empleo Rural en La Bobadilla (Jaén)

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha inaugurado la primera fase del Centro Tecnológico de Innovación y Empleo Rural (Cetier 4.0), ubicado en la entidad local autónoma de La Bobadilla. La administración provincial ha financiado íntegramente este proyecto con una inversión superior a 1,76 millones de euros, y el centro cuenta con capacidad para albergar a 130 profesionales.

Según una nota emitida por la institución provincial, el acto de inauguración contó con la participación del vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, la alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero, el alcalde de La Bobadilla, Manuel Latorre, el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, y el presidente de Insyte Soluciones, Ramón Rufián, empresa que se instalará en el centro.

La Diputación ha destacado la colaboración institucional y la puesta a disposición de cinco parcelas municipales en el polígono industrial San Isidro, donde se ha construido el centro, y ha señalado la participación de Insyte Soluciones como motor del proyecto, que permitirá desarrollar un plan intensivo de empleo con personal cualificado en la zona rural.

El centro tecnológico se plantea como un espacio para impulsar el empleo rural, la innovación, la competitividad y el desarrollo del sector industrial en la comarca, con especial atención a los jóvenes y la atracción de profesionales que diseñen su plan de vida en el entorno rural. Además, se pretende potenciar sectores estratégicos de la provincia como el plástico, metalmecánico, cerámica, aeronaves no tripuladas y aceite de oliva.

Por su parte, el alcalde de La Bobadilla, Manuel Latorre, señaló que el municipio se convierte en "el único pueblo de España de menos de 5.000 habitantes con un centro tecnológico", y subrayó que el proyecto marca un punto de inflexión para el desarrollo económico, social y la repoblación del medio rural. Por su parte, la alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero, destacó las alianzas y sinergias que han hecho posible la iniciativa, fruto del esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento y la Diputación.

El Cetier 4.0 se localiza en un espacio industrial a solo 200 metros de la A-316, entre Martos y Alcaudete. La primera fase del edificio, de diseño modular, cuenta con zonas comunes, dos salas polivalentes y una zona de trabajo con 100 puestos, ampliable hasta 130 usuarios. La segunda fase, con un presupuesto de 1,5 millones de euros, contempla la construcción de un edificio de dos plantas adyacente que permitirá aumentar la capacidad hasta 310 puestos de trabajo.