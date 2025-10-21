La Incubadora de Alta Tecnología IAT Matriz muestra sus servicios en Mengíbar (Jaén) en una jornada de puertas abiertas

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico Tecnológico Geolit, en Mengíbar (Jaén), ha acogido la jornada October Tech, una actividad que forma parte de la programación del 25º aniversario del parque, que invita a conocer los servicios y recursos que ofrece la Incubadora de Alta Tecnología IAT Matriz en la que se han invertido tres millones de euros, cofinanciados con fondos Feder en un 80% a través de un convenio entre la Administración provincial y la Fundación Incyde.

La diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, ha inaugurado esta jornada de puertas abiertas que ha incluido una visita a los talleres y laboratorios de estas instalaciones.

"Son ya más de 30 los proyectos incubados y con esta actividad queremos demostrar como la tecnología y la capacidad de innovación que tiene la incubadora pueden ayudar a mejorar la competitividad de las empresas y contribuir a desarrollar esos proyectos innovadores que tienen muchos emprendedores de nuestra provincia", ha señalado Martínez.

A esta jornada se ha invitado "a todo el ecosistema de innovación de la provincia de Jaén, a la universidad, a los centros tecnológicos o a las asociaciones de empresarios", para que "conozcan de primera mano las posibilidades que ofrece IAT Matriz y las puedan trasladar a todos los emprendedores, a las pymes y a las micropymes de nuestra provincia que necesiten y requieran de esta tecnología para poder poner en marcha y desarrollar sus proyectos".

En la visita a los talleres y laboratorios de IAT Matriz se han preparado demostraciones del uso de dron, a cargo de la empresa Somnum Technologies, de la tecnología existente en la sala de diseño y realidad virtual, por parte de Mengisoft, o del brazo robótico, escáner e impresora 3D, a cargo de la empresa Mottus.

"Queremos dar a conocer el equipamiento tecnológico disponible y el alcance de los procesos que se pueden llevar a cabo en la incubadora", ha indicado la diputada de Fondos Europeos y Geolit.

Desde que se puso en marcha en 2024, IAT Matriz ha prestado apoyo a proyectos de innovación de empresas de distintos municipios de la provincia y de sectores productivos diversos como la industria agroalimentaria, la industria química, la ingeniería o de las tecnologías de la información, la comunicación y la electrónica.

También a proyectos de innovación dirigidos al sector de la defensa y el espacio, al mercado de dispositivos médicos, al sector de la energía, a la industria oleícola o al mercado de alimentos funcionales, entre otros, en los que se están aplicando tecnologías de fabricación avanzada, inteligencia artificial, nanotecnología orgánica, robótica, visión automatizada o realidad aumentada.

Durante su primer año de funcionamiento IAT Matriz ha agotado prácticamente su capacidad de alojamiento de empresas, aunque puede ofrecer servicios avanzados de apoyo a la innovación para pymes e iniciativas emprendedoras, además de poner a disposición los talleres y laboratorios de la incubadora para el desarrollo de proyectos tecnológicos, realización de pruebas y ensayos, y diseño de prototipos y productos mínimos viables.