La iniciativa Jaén por Industria suma 40 nuevas empresas en el primer semestre de 2025 y alcanza ya 240

JAÉN 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Jaén por industria', puesta en marcha por la Diputación para dinamizar el sector industrial de la provincia, ha sumado 40 nuevas empresas en el primer semestre de 2025.

De este modo, son ya 240 las que se han adherido a esta plataforma creada en 2022 para fortalecer y aumentar la competitividad del tejido industrial del territorio jiennense y generar así mayor actividad, empleo y riqueza.

"El balance de Jaén por Industria es muy importante porque en muy poco tiempo ya contamos con más de 240 empresas adheridas, entre pymes y grandes empresas de la provincia de Jaén", ha afirmado este viernes en una nota el diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona.

Según ha destacado, el trabajo desarrollado por la Administración provincial en torno a esta estrategia industrial no se ha limitado a incorporar nuevos socios, sino que "ha ido mucho más allá".

"A la labor de difusión de este proyecto y de incorporación de nuevas industrias, se han sumado numerosas actuaciones, entre otras el desarrollo de distintas acciones formativas de interés en temas como ciberseguridad, licitaciones y legislación, además de la organización de diferentes encuentros comarcales", ha comentado.

Dentro de esta plataforma es necesario, a juicio de Carmona, que se "difundan la cantidad de recursos, herramientas e instrumentos que dentro de esta iniciativa se ponen a disposición de las empresas adheridas".

En esta línea, ha recordado que en estos seis meses se ha asistido a diferentes ferias y eventos de interés, donde se ha llevado a cabo "una importante promoción de la industria jiennense", algo que también se ha hecho "en redes sociales, en posicionamiento web, en marketing digital y, por supuesto, en los medios de comunicación".

Otra de las propuestas que ha resaltado el diputado de Empleo y Empresa es el Banco de Talento. Con él, se está "poniendo negro sobre blanco las diferentes ofertas y demandas de las empresas, consiguiendo con ello el retorno de muchos recursos humanos que en otro momento de sus vidas tuvieron que salir de la provincia de Jaén para iniciar una actividad empresarial o conseguir un empleo".

"Ahora están regresando, están volviendo, porque en nuestra provincia hay empresas con mucho potencial, con muchas cualidades, en las que este talento ya formado está, como es lógico, dando mayor valor añadido a estas empresas", ha afirmado Carmona.

Por todo ello, ha asegurado que, desde el área de Empleo y Empresa de la Diputación, se tiene "muy claro que hay que seguir apostando por acompañar, por informar, por asesorar y por prestar todo tipo de servicios, con todas y cada una de las administraciones".

"Además de conceder incentivos, subvenciones y recursos, a todas aquellas empresas que están inscritas en la plataforma Jaén por Industria", ha apuntado. A ella pertenecen firmas de sectores como el plástico, la cerámica, la agroindustria, las tecnologías de la información, las metalmecánicas o de impresión en 3D, entre otras muchas.