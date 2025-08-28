El Instituto de Estudios Giennenses financiará este año 24 estudios relacionados con las ciencias sociales y jurídicas

JAÉN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación de Jaén acaba de hacer públicos los estudios seleccionados dentro de su convocatoria de ayudas a proyectos de investigación, que en la edición de este año se centra en los relacionados con las ciencias sociales y jurídicas.

En total, son 24 investigaciones que se van a repartir más de 76.000 euros, con los que podrán llevarse a cabo unos proyectos que tienen un nexo común, ya que "abordan temas de interés para la provincia de Jaén que son muy importantes e inciden en el desarrollo y crecimiento de nuestra tierra".

Así lo ha indicado este jueves la vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable del IEG, Francisca Medina, quien ha recordado que las bases para la obtención de estas subvenciones ponen el foco cada año en áreas de conocimiento distintas.

"Varían entre las ciencias humanas y la expresión artística, las ciencias naturales y la tecnología y las ciencias sociales y jurídicas, que han sido las protagonistas de esta edición", ha comentado.

Los beneficiarios de estas ayudas son personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro o universidades y centros de investigación, un apartado que ha copado la Universidad de Jaén (UJA). Tendrá apoyo económico de este instituto dependiente de la Diputación para desarrollar 20 proyectos relacionados con la temática de este año.

"Siempre es una modalidad que tiene muy buena acogida, en la que hay mucha participación, sobre todo de universidades, más concretamente de la nuestra, de la Universidad de Jaén", ha señalado al respecto Medina.

Entre las propuestas aprobadas por el IEG, que tendrán cantidades que oscilan entre los 700 y los 5.000 euros, hay dos relacionadas con la música, una sobre el filarmónico Alfredo Ruiz Guerrero y su contribución a la renovación de la didáctica musical en Jaén y otra titulada 'La música en la prensa jiennense (1850-1950): representación social y vida musical en la provincia a través de las fuentes hemerográficas'.

Otro estudio versa sobre la historia de Albanchez de Mágina a través de prensa nacional (1870-1970) y también dispondrá de ayudas la realización de un programa de intervención para entrenar la inteligencia emocional en mujeres rurales y mejorar su calidad de vida y bienestar psicológico.

Junto a estas cuatro iniciativas, que han sido presentadas por personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, el IEG contribuirá al desarrollo de una veintena de proyectos de la UJA relacionados con temas como el oleícola: oleoturismo y desarrollo comunitario sostenible, olivicultura ecológica en la provincia, incorporación de criterios de sostenibilidad en la gestión de las sociedades cooperativas o el fraude alimentario en el sector del aceite de oliva en España.

También abordan asuntos como la emigración, eficiendia energética, violencia de género, medio ambiente, sobre espacios verdes urbanos; educación o agua, con el análisis de las implicaciones derivadas de la Directiva TARU en la provincia de Jaén, recuperación de recursos hídricos y lodos en el marco de la economía circular, entre otros.

Median ha resaltado que estas ayudas para proyectos de investigación, junto con el Premio Alfredo Cazabán y el dedicado a la Investigación Agraria y Medioambiental, son "fruto de esa apuesta decidida que hace la Diputación Provincial de Jaén por todo lo relacionado con la investigación científica".

"Es a través de nuestro conocimiento propio, de nuestras potencialidades y oportunidades, como podemos y debemos contribuir al desarrollo de nuestra provincia. Objetivo fundamental que tiene el Instituto de Estudios Giennenses, que es una herramienta útil, al servicio del conocimiento de la provincia y de nuestros pueblos y ciudades, para propiciar así su crecimiento", ha concluido.