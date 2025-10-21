Jaén reunirá en junio a expertos mundiales para profundizar en el binomio aceite de oliva y salud

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén volverá a situarse a la vanguardia en la investigación de los efectos beneficiosos que genera el consumo de aceite de oliva para la salud humana con la celebración de la sexta edición del Congreso Internacional sobre Aceites de Oliva, Olivar y Salud. Este evento congregará en la provincia jiennense a algunos de los más prestigios investigadores en esta materia los días 11 y 12 de junio de 2026.

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha dado a conocer los principales aspectos de este encuentro internacional junto al presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y el director del Instituto de Investión en Olivar y Aceites de Oliva (INUO) de la UJA, Juan Barroso.

Ruiz ha explicado que este congreso reunirá en Jaén a algunos de los investigadores y profesionales de la salud más prestigiosos, a nivel nacional e internacional, para abordar temas, como los últimos avances del impacto del aceite de oliva como alimento rico y beneficioso, la cultura nutricional y la gastronomía.

En este sentido, el congreso contará con el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, Miguel Angel Martínez-González, una de las figuras más prominentes, a nivel mundial, en los campos de la epidemiológica, la medicina preventiva y la nutrición, como director científico.

La Administración provincial patrocina este foro científico que organiza la UJA a través del INUO. Sobre esta cita congresual, Reyes ha incidido en que volverá a "colocar a Jaén como referente de todo aquello que está relacionado con la investigación, con los efectos beneficiosos en el consumo de aceite de oliva y sus consecuencias para la salud".

En esta línea, ha recordado que dado que la provincia de Jaén es "la principal productora de aceite de oliva y también la principal productora de aceite de oliva de calidad del mundo, tenemos que estar también a la cabeza de todo lo que se refiere a la investigación, a la innovación en torno al aceite de oliva y al olivar. Y para ello ahí está nuestra universidad con la mano tendida, en colaboración permanente con la Diputación Provincial".

Para Reyes, la celebración de congresos como este "refuerzan nuestra posición de liderazgo en torno al olivar y al aceite de oliva", pero sobre todo permiten "seguir transmitiendo a la sociedad los vínculos cada vez más sólidos que existen entre el consumo del zumo de aceitunas y de una mejor salud".

Esta relación se produce "especialmente a la hora de prevenir algunas de las enfermedades más comunes en nuestro tiempo, como son las cardiovasculares, algo que ya demostró el Predimed, las neurodegenerativas o distintos tipos de cáncer, el envejecimiento o la diabetes", según ha precisado Reyes.

Asimismo, ha apuntado que las conclusiones que salgan de este evento científico "habrá que difundirlas y trasladarlas a la población, como se viene haciendo para aumentar el mayor conocimiento sobre los efectos beneficiosos que tiene el consumo de aceite de oliva, algo que interesa especialmente a la provincia de Jaén".

Ha añadido que en un momento en el que "la salud es en estos momentos la principal preocupación de la ciudadanía en Andalucía, como se refleja en las encuestas", hay que "ser capaces de trasladar lo que desde la provincia de Jaén, a través de un cultivo como el olivar, estamos aportando a la calidad, a la salud de la ciudadanía a nivel provincial, nacional e internacional, con sus efectos positivos en la salud".

Estudios como el Predimed, que también financiaron la Diputación y la UJA, han servido para "conocer con detalle y hablar con propiedad de las bondades que el aceite de oliva tiene para la salud, lo que ha supuesto que sea un producto cada vez más apreciado en la gastronomía", dos elementos que "tienen que servir para conquistar nuevos paladares, nuevas cocinas, nuevos consumidores en todo el mundo", ha apostillado el presidente.

De hecho, en los últimos años se está viendo "cómo está teniendo un incremento el consumo de aceite de oliva en países donde era impensable hace muy poco tiempo, como Estados Unidos o Japón, y en este logro han influido mucho las evidencias científicas que demuestran que el aceite de oliva virgen extra tiene que formar parte obligatoria de una dieta para llevar una vida saludable".

De ahí que desde la Diputación, se vea en este congreso "una gran oportunidad" para "incentivar y animar al consumo de aceite de oliva a nivel nacional y a nivel internacional, por cuestiones relacionadas con el aceite de oliva, pero también con la Dieta Mediterránea, la importancia de la salud y de la nutrición en cuanto a la prevención de enfermedades crónicas".

TEMÁTICAS

Las temáticas que centrarán esta 6ª edición del Congreso Internacional sobre Aceites de Oliva y Salud serán, por un lado, los efectos beneficiosos del aceite de oliva virgen extra (AOVE) para la salud de las personas, mediante la prevención del cáncer y de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas, así como mediante el retraso del envejecimiento, y por otro, el impacto del olivar en la salud global, mediante su incidencia en la sostenibilidad y el cambio climático.

Además, se abordarán otros aspectos importantes relacionados con el consumo y la comercialización de los aceites de oliva, la nutrición saludable y la dieta mediterránea.

Asimismo, el programa de esta nueva edición, variado y multidisciplinar, incluirá una jornada específica dedicada a la presentación de los hallazgos más recientes sobre la prevención de enfermedades crónicas del siglo XXI, con especial atención al papel de la metabólomica en el estudio de la dieta mediterránea.

De esta manera, este encuentro busca ser un espacio enriquecedor, tanto para la comunidad científica como para profesionales, impulsando el conocimiento del aceite de oliva y la promoción de la salud mediante su adecuado consumo.

"Queremos fortalecer, desde Jaén y para el mundo, la investigación y la divulgación científica sobre los aceites de oliva y la salud, para seguir siendo una referencia mundial en este importante ámbito", ha afirmado el recto, que ha puesto el acento en la importacia de liderar este tipo de iniciativa que buscan "reforzar el reconocimiento del aceite de oliva virgen extra como producto saludable de primera categoría".