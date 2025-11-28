Jóvenes de Campillo de Arenas (Jaén) debaten sobre violencia de género a través del programa Corto-Fórum

Celebración del programa Corto-Fórum en el IES Puerta de Arenas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

CAMPILLO DE ARENAS (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de Campillo de Arenas (Jaén) han debatido este viernes sobre violencia de género a través del programa Corto-Fórum de la Diputación.

La diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha participado en el IES Puerta de Arenas en la apertura de la actividad, con la que se exhiben trabajos presentados en la última edición del Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género que promueve la Administración provincial.

"Seguimos inmersos dentro de la programación del 25 de noviembre, en este caso a través de los cortometrajes que estamos llevando por todo el territorio tanto a asociaciones de mujeres como a institutos", ha afirmado Ruiz, quien ha explicado que el objetivo es concienciar sobre la violencia de género e impulsar la igualdad real.

La diputada ha agradecido tanto al IES Puerta de Arenas como al Ayuntamiento de Campillo de Arenas "la puesta en marcha de esta actividad, en la que han tomado parte chicos y chicas de 16 y 17 años que están cursando cuarto de la ESO o primero de Bachillerato".

En concreto, se han proyectado tres cortos de la sección oficial y de los ganadores del XIII Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género: 'Origami', 'Corre Adela' y 'Play'.

Se trata de unos trabajos "muy enfocados a las temáticas que más pueden interesar a los más jóvenes y que hablan y relatan cuáles son todas esas violencias que sufren los jóvenes a través de las redes sociales, las pantallas y también de la violencia digital", ha comentado la responsable de Igualdad y Juventud.

Además, durante la jornada, se ha informado sobre la campaña provincial de la Manosfera para el 25 de noviembre y ha habido "un debate muy productivo y enriquecedor entre jóvenes". "También sirve a la Diputación para conocer qué es lo que la juventud de nuestra provincia piensa de la violencia de género, de la igualdad y, sobre todo, de todas las circunstancias que les acontecen", ha apuntado.

Campillo de Arenas se suma, así, a municipios como Torredelcampo y Larva que hasta ahora han acogido este programa. Lo pueden solicitar ayuntamientos, asociaciones e institutos, como los IES San Juan Bosco y Az-Zait de la capital, en los que se desarrollará próximamente.