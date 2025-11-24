Más de 50 escolares de la provincia de Jaén debaten sobre derechos de los menores en el pleno infantil de la Diputación

JAÉN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 escolares procedentes de colegios e institutos de siete municipios de la provincia de Jaén han participado este lunes en un pleno de la Diputación que ha girado en torno a los derechos de los menores.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, acompañado de la vicepresidenta primera y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha presidido esta sesión organizada con motivo del Día Internacional de la Infancia, que tiene lugar cada 20 de noviembre.

Este es el tercer año consecutivo en el que se celebra este pleno infantil que sirve para "para reflexionar y para conocer de verdad cuál es la opinión" de los jóvenes. En esta ocasión, han asistido escolares de Arjonilla, Bailén, Canena, Castillo de Locubín, Navas de San Juan, Pegalajar y Villanueva del Arzobispo.

"Expresar sus ideas es algo que pueden hacer y hacen en sus institutos y centros educativos, y también en los distintos espacios donde coinciden día a día, pero es importante que aprendan y que reflexionen en voz alta porque así ayudarán al resto de compañeras y compañeros en temas sobre los que es necesario opinar y para que otros no opinen por ellos", ha afirmado Reyes.

Por eso, ha considerado que esta actividad de la Diputación "se ha consolidado como una cita importante cada año, en torno al 20 de noviembre, el Día Mundial de la Infancia". Un acto por el que ha agradecido a "profesores, profesoras, maestros y maestras, la labor que desarrollan a lo largo de todo el año y especialmente su implicación en el día de hoy".

Precisamente, varios tutores los han acompañado en este acto, en el que también han estado presentes alcaldes de los municipios donde están radicados los centros escolares que han tomado parte en esta iniciativa.

Durante la sesión, Reyes ha recordado el lema que este año tiene el Día de la Infancia, 'Mi día, mis derechos', y les ha resumido el trabajo que se realiza desde la Diputación. "Es el ayuntamiento de los ayuntamientos y el lugar al que acuden vuestros alcaldes y alcaldesas cuando necesitan ayuda para hacer alguna obra, resolver problemas o prestar servicios, entre otras cuestiones", ha comentado.

De igual modo, ha detallado la composición del pleno que hoy han ocupado estos escolares, integrado por 27 diputados, y se ha detenido en tareas concretas que desarrolla la Administración provincial, como la recogida de la basura, el abastecimiento de agua o la ejecución de obras de mejora de instalaciones culturales, deportivas o sociales.

Asimismo, se ha referido al arreglo de carreteras, la promoción de los aceites jiennenses, la concesión de ayudas para agricultores y ganaderos, la atención de las personas mayores, la igualdad de mujeres y hombres y otros muchos temas más, entre los que también se encuentran las necesidades de la juventud.

Tras su intervención, Reyes le ha dado la palabra a los jóvenes que estaban sentados en los escaños de los diputados para explicar cómo se cubren los derechos de la infancia en sus municipios. Después, han podido leer un manifiesto realizado 'ex profeso' para este pleno de la infancia sobre cómo en otros lugares del mundo estos derechos infantiles no están garantizados.