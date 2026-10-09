La nueva conducción en Navas de San Juan (Jaén) permitirá un ahorro de agua en el sistema de El Condado

Visita a las obras de la conducción. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

La nueva conducción que se construye en el municipio jiennense de Navas de San Juan permitirá un ahorro en el consumo de agua potable sistema de El Condado.

Así lo ha indicado este viernes el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, durante una visita a la localidad, en la que ha estado acompañado, entre otros, por el alcalde, Joaquín Requena.

Hidalgo ha podido supervisar las actuaciones que se acomete en diferentes infraestructuras hidráulicas del municipio con el objetivo final de reducir el consumo de agua potable del sistema de El Condado.

"Esta obra consiste básicamente en la tirada de una conducción que circunvala todo este municipio para aprovechar la existencia de los sondeos municipales, un agua que se va a utilizar para regar parques y jardines y también se va a destinar a otros usos municipales", ha explicado.

La nueva instalación va a estar, además, dotada con equipos de telemando y telecontrol que permitirán "en cada momento saber el agua que hay, en qué dirección está circulando, operar incluso a distancia con los equipos y también, por supuesto, conocer posibles fugas y actuar de manera inmediata en su reparación".

El responsable de Servicios Municipales ha remarcado que "el efecto inmediato de esta intervención ---que tiene un presupuesto superior a los 132.000 euros-- va a ser un ahorro del agua de beber del sistema de El Condado".

Por su parte, el alcalde de Navas de San Juan se ha mostrado satisfecho con la ejecución de estas obras, ya que se podrá "utilizar el agua de los sondeos municipales para el riego de parques, jardines y zonas verdes". "De esta forma, evitamos consumir agua del sistema de El Condado, que es la que usamos para nuestras viviendas y para beber agua potable", ha concluido.