La obra 'Yo soy Mr. Wonderful', de Pedro Lendínez se estrenará en el Teatro Darymelia, en Jaén capital

JAÉN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Darymelia de la capital jiennense acogerá el próximo viernes, a las 20,30 horas, el estreno del espectáculo 'Yo soy Mr. Wonderful', una obra escrita, dirigida y protagonizada por el bailenense Pedro Lendínez.

Durante la presentación, la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha destacado el compromiso de la Diputación de Jaén con las artes escénicas y la cultura, "porque somos conscientes del talento que existe en nuestra provincia y que da lugar a propuestas como la que se presenta hoy, con un lenguaje fresco, provocador e innovador, capaz de girar en cualquier parte de nuestro país".

'Yo soy Mr. Wonderful' forma parte del XXVI Festival de Otoño de Jaén y cuenta con el patrocinio de la Administración provincial. El texto propone una reflexión crítica sobre el pensamiento positivo "que, lejos de ser siempre beneficioso, también puede generar frustración y presiones añadidas", ha señalado Pedro Lendínez.

Por ello, "esta comedia plantea una pequeña rebelión ante el pensamiento naíf, con el fin de mostrar que existen otras formas de habitar el mundo que son posibles y con las que no tenemos por qué sufrir", ha añadido el director. La obra contará con música en directo a cargo del cantautor alcalaíno Rafa Álvarez, que interpretará canciones escritas específicamente para el espectáculo.

Las entradas para asistir a 'Yo soy Mr. Wonderful' ya se encuentran a la venta en el portal www.giglon.com