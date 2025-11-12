El Palacio Provincial de la Diputación de Jaén acoge hasta el 30 noviembre una exposición sobre la montaña palentina

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial de la Diputación de Jaén acoge hasta el próximo 30 de noviembre la exposición fotográfica 'Montaña palentina 25 años del Parque Natural'.

La muestra se enmarca en los actos organizados con motivo del traspaso de la Capitalidad de las Montañas --que han ostentando los municipios jiennenses de Orcera y de La Iruela en 2025-- a Velilla del Río Carrión, ubicado en el citado espacio natural de la provincia de Palencia.

Promovida por la Diputación palentina con la colaboración de la Asociación Española de Municipios de Montaña (esMontañas) y la Diputación jiennense, está compuesta por 28 imágenes realizadas por Juan Pixelecta, especializado en paisaje natural y patrimonio rural.

La exposición --que recoge tanto paisajes como fauna, flora y entornos naturales emblemáticos-- ha sido inaugurada por la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra; la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y el alcalde de Velilla del Rio Carrión, Gonzalo Pérez.

Parra, que ha estado acompañada por el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, ha explicado que forma parte de las actividades enmarcadas en el traspaso de la capital de las montañas que otorga desde 2019 esMontañas.

Una entidad que, según ha dicho, "es un espacio de convivencia y de reflexión, donde se habla de tú a tú de los mismos problemas y de las mismas necesidades de los municipios de montaña y, sobre todo, del orgullo de pertenecer" a ellos.

"Unos municipios que tienen que ser espacios de prosperidad y de oportunidades y que tienen muchas potencialidades que hay que poner en valor, como ser ese reservorio de la biodiversidad, o el hecho de que los alimentos salen desde los pueblos a la ciudad o el paisaje con el que cuentan", ha afirmado.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia ha remarcado el trabajo que se impulsa desde la Asociación Española de las Montañas, "que es un espacio de debate y diálogo". "Pretendemos "cumplir nuestro deber constitucional de que los poderes públicos promovamos el desarrollo de los municipios de montaña y dar visibilidad a esos municipios a través de la capitalidad", ha comentado.

La muestra 'Montaña palentina 25 años del Parque Natural' se puede visitar hasta el 30 de noviembre en las salas de exposición del Palacio Provincial, de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas, así como los viernes por la tarde, de 17,00 a 20,00 horas. También los sábados y domingos permanecerá abierta de 10,00 a 14,00 horas.