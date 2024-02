Las películas 'Dispararon al pianista' y 'Camino de la Suerte' llegan a Jaén con la Muestra de Cine Español Inédito

JAÉN, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los largometrajes 'Dispararon al pianista', de Fernando Trueba, y 'Camino de la Suerte', de Jorge Alonso, se proyectan este jueves en los Multicines La Loma de Jaén en el marco de la XXIII Muestra de Cine Español Inédito que organiza la Diputación.

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado en la presentación de 'Dispararon al pianista', junto a su director, que ha dado a conocer detalles del proceso de rodaje y posproducción de esta cinta.

"Hoy tenemos a uno los grandes directores de nuestro cine que va a presentar la obra en la que une de nuevo su talento al de Javier Mariscal tras el éxito de 'Chico y Rita'. Fernando Trueba es un habitual de las actividades que organiza la Diputación Provincial, desde que participó la primera vez en 2004 con 'El milagro de Candeal', y no ha faltado con ninguna de sus películas, bien en los Encuentros con el Cine Español o en la Muestra de Cine", ha afirmado.

Sobre 'Dispararon al pianista', Colomo ha explicado que se trata de "un 'thriller' de animación que acerca a la desaparición del pianista brasileño Tenorio Jr, por motivos políticos, en una reflexión sobre los regímenes totalitarios que envolvieron y afectaron a Latinoamérica, una cinta que optó al Goya a la mejor película de animación".

Por su parte, Trueba ha comentado las razones que le llevaron a decantarse por la animación para contar esta historia sobre este músico "sobre el que había hecho una investigación años atrás, para la que rodó unas 150 entrevistas.

"Me encontraba superado por ese material. Me di cuenta que no sabía cómo enfrentarme a eso. Lo dejé dormir e hice otras películas, e incluso llegué a pensar en escribir un libro", ha detallado el cineasta, quien ha reconocido que "fue, a raíz de descubrir las posibilidades de la animación", cuando se le cruzó por la cabeza hacer esta película.

"Esta idea fue creciendo porque si hubiera hecho el típico documental sería un documental de primeros planos de gente hablando de un muerto, y yo no quería hacer eso, quería darle a Tenorio el color, la luz que se merecía y de alguna forma revivirle simbólicamente", ha afirmado.

'Dispararon al pianista' es la primera de película que se proyecta esta tarde en Jaén en los Multicines La Loma, a las 19,30 horas. Ambientada en la década de los 60 y 70 del siglo XX, se centra en los inicios del movimiento musical latinoamericano Bossa Nova, donde un periodista musical de Nueva York comienza una trepidante investigación detrás del misterio de la desaparición del pianista brasileño Tenorio Jr.

Tras este largometraje, está prevista la proyección, a partir de las 22,15 horas, 'Camino de la suerte', del madrileño Jorge Alonso. La película, patrocinada por la Diputación Provincial y filmada íntegramente en la provincia de Jaén, narra la historia de Joaquín, que decide abandonar la ciudad tras la muerte de su mujer y refugiarse en el pequeño pueblo en el que nació, que le brindará una nueva oportunidad en la vida de la mano de Rosario.

Esta cinta, que está basada en una experiencia real --la de Joaquín, el abuelo del director Jorge Alonso-- ha contado con la participación de artistas como Tito Valverde, Juan Carlos Sánchez, María Jesús Sirvent y Lorea Carballo y con las actrices jiennenses Rosario Pardo y Amada Santos.