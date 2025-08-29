Poesía de pueblo en pueblo' lleva a Miguel Hernández a las plazas de los pequeños municipios de la provincia de Jaén

JAÉN 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén y la Fundación del Legado Literario de Miguel Hernández ponen en marcha una nueva edición del programa 'Poesía de pueblo en pueblo', que tiene como fin acercar la vida y obra de este poeta universal a la población de los pequeños municipios de la provincia.

Esta iniciativa, que combina recitales de poesía con música, tendrá lugar este año del 4 al 10 de septiembre, según ha informado este viernes en una nota la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

En concreto, entre los días 4 y 7 se desarrollará en cuatro municipios de la comarca de la Campiña --Marmolejo, Arjona, Lopera y Cazalilla--, mientras que del 7 al 10 se llevará a cabo en otros cuatro de Sierra Mágina: Pegalajar, Albanchez de Mágina, Torres y Bedmar.

La actividad comenzará al anochecer, entre las 20,00 y las 21,00 horas, en las plazas de estos pueblos y consistirá en un encuentro poético y musical al aire libre con los habitantes y visitantes. Se iniciará con una breve exposición de la biografía de Miguel Hernández y continuará con la lectura de varios de sus poemas y el versionado musical de algunos de ellos.

Será el público de cada localidad el encargado de seleccionar los poemas que se recitarán y versionarán. Las actuaciones correrán a cargo de los poetas Germán Terrón y Felicidad González y de la cantautora Miriam García, conocida como 'Amarela'. El acto finalizará con un turno de 'micro abierto' para dar la posibilidad a poetas de la zona y a los propios asistentes de participar en esta actividad recitando o cantando poesía.

"La Diputación de Jaén persigue con este programa difundir la cultura a lo largo de la provincia y hacerla llegar también a localidades de menor tamaño, además de poner en valor la obra y la figura universal de Miguel Hernández", ha destacado Colomo.

El primer municipio en acoger esta edición de 'Poesía de pueblo en pueblo' será Marmolejo, el jueves 4 de septiembre, seguido de Arjona (día 5); Lopera (día 6) y Cazalilla (día 7). Este mismo día esta propuesta cultural llegará a Pegalajar y, después, a Albanchez de Mágina, Torres y Bedmar y Garcíez, el 8, 9 y 10 de septiembre, respectivamente.

"Este proyecto entronca directamente con la filosofía y la acción que se desarrolla desde la Diputación para llevar la cultura a toda la geografía jiennense y hacerla llegar a localidades pequeñas, además por supuesto de difundir la obra hernandiana", ha concluido la responsable de Cultura y Deportes.