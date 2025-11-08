El presidente de la Diputación ensalza la evolución del sector oleícola en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, el periodista Javier Ruiz, y el alcalde de Martos, Emilio Torres en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén. - JUAN DE DIOS ORTIZ -EUROPA PRESS

La duodécima edición de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén ha comenzado este sábado en la localidad de Martos con un acto institucional donde han participado el presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, y el alcalde marteño, Emilio Torres, y en el que Reyes ha elogiado "la espectacular evolución que ha experimentado el sector oleícola jiennense en los últimos años".

Una muestra de ese cambio es "esta fiesta, que ha crecido en cantidad y calidad", según ha remarcado Reyes, aunque "lo que no se ha modificado han sido sus objetivos, ya que este evento sigue siendo un escaparate idóneo para mostrar y disfrutar de los primeros aceites de oliva verdes de la cosecha, proyectar a la provincia de Jaén como principal productora de aceite de oliva del mundo".

Según ha informado la institución provincial, en esta fiesta --que este año ha pregonado el periodista Javier Ruiz y en la que se ha nombrado como embajador al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes-, toman parte 93 empresas que presentan sus primeros aceites tempranos de este año y otras siete firmas de cosmética con aceite de oliva y artesanía de la madera.

Este evento, como ha afirmado el presidente de la Diputación, se inició en 2014 en Baeza con la presencia de 27 aceites de primera cosecha, y este año hay casi un centenar, aunque son más los que hubieran querido estar aquí, lo que demuestra que la apuesta por los aceites tempranos "no es una moda, sino que ha venido para quedarse".

Para Jaén y los olivareros de la provincia, según ha destacado Reyes, los aceites de oliva virgen extra que se presentan en esta fiesta son "un orgullo", pero también "sinónimo de tradición, de trabajo duro, de esfuerzo y constancia, igual que de innovación, investigación, diseño, sabor, olor, color, matices y aromas".

El máximo responsable de la Diputación ha apuntado que detrás del aceite de oliva hay muchas palabras que lo pueden definir, "pero si tuviera que elegir una sola hoy en día sería calidad con mayúsculas, porque si hay algo en lo que ha dado un salto incuestionable el sector ha sido en calidad, y esto hay que reconocerlo y valorarlo".

En esta línea, ha señalado que la transformación de esta industria es fruto "del esfuerzo, el trabajo, la decisión y la valentía de nuestros olivareros y olivareras, porque romper con la tradición a veces es complicado.

"Y ese cambio de mentalidad, con el adelanto de la recolección al mes de octubre, ha sido clave para ponernos a la vanguardia mundial en la producción de aceites de oliva virgen extra de calidad", ha expuesto Reyes.

Esos cambios los ha hecho extensivos a otras cuestiones vinculadas con el sector, como el envasado, el packaging, el marketing, la promoción y la comercialización. "Hemos roto también con la tradición que marca el refranero, ese que dice que 'El buen paño se vende en el arca', pero esto ya no es así en un mundo globalizado como el de hoy, cada vez más competitivo, porque si no muestras tu producto y divulgas sus bondades, no lo vendes", ha señalado.

Al respecto, Reyes ha incidido en que el margen de crecimiento que sigue teniendo el aceite de oliva. "Es muy grande, porque hoy en día se vende en cerca de 200 países, pero aún no llega al 2% de las grasas vegetales que se consumen en el mundo".

Por eso, Reyes ha puesto de manifiesto que "debemos seguir insistiendo en esta dirección y haciendo a la vez frente también a otros asuntos que preocupan al sector", entre los que ha citado "el precio, que debe ser estable y equilibrado para que sea rentable para nuestros agricultores y agricultoras; el relevo generacional o la próxima reforma de la PAC que se prepara en Bruselas, y cuyo texto inicial es muy perjudicial para nuestra provincia".

Entre esas acciones promocionales se encuentra también esta Fiesta del Primer Aceite de Jaén que la próxima semana se trasladará a Fuenlabrada, igual que en ediciones anteriores se celebró en otras ciudades de España como Valencia, Vigo, Bilbao, Gijón, Hospitalet de Llobregat, Pamplona, Sabadell.

Este año llegará de nuevo a la Comunidad de Madrid, donde este evento ya tuvo lugar en Alcalá de Henares, y en esta ocasión será Fuenlabrada la que acoja a unas 35 empresas oleícolas jiennenses y la celebración de distintas actividades ligadas al aceite de oliva virgen extra de Jaén.

Pero antes de viajar a tierras madrileñas, este fin de semana hay una larga lista de propuestas incluidas en la XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén que tiene como sede a Martos, donde el periodista Javier Ruiz se ha encargado de dar el pregón, y el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, ha ejercido de embajador.

"Asís es como un jiennense más, porque tiene aquí sus raíces maternas, vuelve cada vez que puede y es un verdadero enamorado de nuestro oro líquido", ha apuntado Reyes.

El presidente de la Diputación ha finalizado su intervención animando a todo el mundo "a disfrutar de las actividades que se han preparado, a disfrutar de nuestros aceites de oliva tempranos y a consumir aceite de oliva virgen extra no por tradición, sino por convicción, porque razones no faltan para hacerlo".

Por su parte, el alcalde de Martos ha destacado durante su intervención que "en los últimos años, el sector local ha experimentado un salto cuantitativo y cualitativo en la producción de aceites tempranos de gran calidad, de ahí que nuestro municipio lleve a gala su sobrenombre de 'Cuna del Olivar'".

De igual forma, Emilio Torres ha resaltado la proyección turística de esta localidad de la Sierra Sur, "esta fiesta, no sólo es toda una oportunidad de oro para promocionar nuestro AOVE, sino también para seguir impulsando nuestra imagen turística".

"Con el apoyo de la Diputación de Jaén estamos trabajando para que, en pocos años, Martos sea un referente en experiencias de oleoturismo y en la promoción del aceite de oliva virgen extra", ha concluido Torres.

Con respecto a la producción de aceite y a la calidad del mismo, el pregonero de esta edición de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén, Javier Ruiz, ha puesto el acento en algunos de los aspectos clave que posee el sector olivarero jiennense.

En este sentido, el periodista ha dado la enhorabuena a la provincia de Jaén "por ser la primera productora y exportadora de aceite de oliva del mundo y por contar con el 80% de superficie olivarera de España y el 25% del planeta", ha añadido Ruiz, que asimismo ha remarcado "la historia de éxito del sector, "quiero daros la enhorabuena porque estáis en una situación extraordinaria, con una industria ejemplar, una calidad y unos sellos y nombres absolutamente espectaculares".

En la misma línea, el presidente ejecutivo de Europa Press ha incidido en la voluntad de la agencia de noticias que dirige de ponerse "al servicio de Jaén, de su industria y de su aceite, con el propósito de contribuir, en la medida de lo posible, a difundir la belleza, el encanto y el enorme valor de esta tierra y de su cultivo milenario".

El acto institucional de esta fiesta, que está organizada por la Diputación Provincial con la colaboración del Ayuntamiento de Martos, ha estado precedido por un desayuno popular con aceite temprano en el que han tomado parte las autoridades presentes, así como el pregonero y el embajador de este año, quienes posteriormente han procedido a la apertura de la feria de los aceites, en la que el público puede degustar las 93 marcas de virgen extra temprano presentes en esta edición, así como adquirir productos cosméticos o artesanos elaborados con aceite de oliva o madera de olivo.