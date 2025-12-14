El presidente de la Diputación de Jaén participa en la apertura del XIII Belén Viviente de Ibros

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, junto al alcalde de Ibros, Juan Matías Reyes, en la apertura del XIII Belén Viviente de esta localidad de la comarca de La Loma y Las Villas. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha participado en la tarde de este domingo junto al alcalde de Ibros, Juan Matías Reyes, en la apertura del XIII Belén Viviente de esta localidad de la comarca de La Loma y Las Villas. En este evento cultural, que organiza el consistorio ibreño y cuenta con la colaboración de la Administración provincial, han participado más de 300 vecinos del municipio que dan vida a una veintena de escenas en las que, "además de representar distintos momentos bíblicos, se recuerda la vida cotidiana de la población palestina de hace dos mil años".

Durante el recorrido por los distintos escenarios, mercados y talleres instalados en el entorno del casco histórico y la Muralla Ciclópea de esta localidad, el máximo responsable de la Administración provincial ha destacado la consolidación de esta iniciativa cultural, "un encuentro en el que impera la unión y la implicación de todos los vecinos para hacer posible este proyecto, así como su creciente capacidad de atracción, ya que cada año suma un mayor número de visitantes", según ha recogido la institución provincial en una nota.

En esta línea, Reyes ha puesto en valor "la implicación de personas y colectivos, que participan orgullosos por lo que están haciendo", un evento que "atrae a gente de toda la comarca para visitar este belén viviente que se ha convertido en una cita obligada cuando se aproxima a la Navidad". Por ello, ha "felicitado al Ayuntamiento ibreño por apostar por eventos singulares como este" y le ha "ofrecido la colaboración de la Diputación, porque no basta con que lleguen recursos, hay que ser capaces de gestionarlos y en este caso lo hacen implicando a los hombres y mujeres de Ibros".

Por su parte, Juan Matías Reyes ha subrayado que "hoy es un día especial, culturalmente el más grande en el municipio de Ibros gracias a este Belén Viviente que alcanza su décimo cuarta edición" y con el que se ha mostrado "muy contento y agradecido a las asociaciones, colectivos, vecinos y personas que hacen posible esta actividad". Sobre esta iniciativa, ha explicado que "se hace un esfuerzo importante, hay mucho tiempo de planificación y decoración del entorno de la muralla y el casco histórico para vivir una noche como era la Navidad en esos tiempos".

El alcalde ibreño ha terminado "agradeciendo a la Diputación y a Paco Reyes que hoy esté con nosotros" y también ha valorado el "esfuerzo" que hace esta administración para "apoyar a los pueblos pequeños, ya que dependemos de ella en muchas ocasiones y es fundamental que respalde eventos como este ayudando y colaborando para que se puedan llevar a cabo estas 20 escenas bíblicas y los puestos de lo que era una ciudad en esa época".