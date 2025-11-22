El presidente de la Diputación de Jaén visita el polvorín de Vadollano de Linares

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, visita junto a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, las instalaciones del polvorín de Vadollano en Linares. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha visitado junto a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, las instalaciones del polvorín de Vadollano en Linares, donde la Fábrica de Munición de Granada (FMG) ha invertido 16,2 millones de euros para configurar un centro de producción en el que se crearán 200 puestos de trabajo.

En esta visita, Reyes ha señalado que esta importante inversión "va a convertir a Linares en un referente en cuanto al almacenamiento de munición. Una apuesta de FMG que es fruto del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación, el CETEDEX, que tal y como dijimos en su día, tiene un efecto tractor en empresas que se instalarán en la provincia de Jaén", según ha recogido la institución provincial en una nota.

En este sentido, el presidente de la Administración provincial ha puesto el acento en el empleo que generará FMG en estas instalaciones, "que será inicialmente de casi 40 personas en el primer trimestre del año 2026 y que se incrementará de manera exponencial cuando el polvorín esté al 100% de su producción", y ha recordado la decisión de otras empresas de la industria de la defensa y la seguridad de implantarse en la provincia de Jaén con centros de producción en Linares o en la capital.

"Cetedex va a convertir a Jaén en un referente en la industria de la defensa pero también en la innovación y la tecnología militar, creando un ecosistema empresarial y de conocimiento a su alrededor", ha asegurado Paco Reyes.

Por su parte, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha apuntado que FMG es un ejemplo de las compañías que han elegido Jaén para desarrollar tejido industrial a raíz de las inversiones del Ministerio.

"Esperamos que FMG Vadollano Linares sea la primera compañía de Europa, y esto será posible gracias a una inversión en los próximos años de cien millones de euros y la creación en los próximos tres años, de 200 puestos de trabajo", ha expresado.

Asimismo, Valcarce también ha avanzado que "muchas de las pruebas que Cetedex va a desarrollar se van a hacer en colaboración con la Fábrica de Municiones de Granada en Vadollano". La secretaria de Estado de Defensa ha subrayado la necesidad de buscar sinergias para impulsar un proyecto como el Cetedex, que ha calificado como estratégico, "con el que se busca más industria y empleo cualificado, pero también una mayor cohesión territorial, gracias a la creación de riqueza que esperamos aquí en Jaén".