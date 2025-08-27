Una quincena de jóvenes participa en excavaciones en el castillo de Bedmar (Jaén) a través de un campo de voluntariado

Visita a las excavaciones en el castillo de Bedmar en el marco del VIII Campo de Voluntariado de Arqueología. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BEDMAR (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

Una quincena de jóvenes participa en las excavaciones que se están realizando en el castillo de Bedmar (Jaén) a través del VIII Campo de Voluntariado de Arqueología promovido por el Ayuntamiento y coordinado por el centro Paleomágina.

Los trabajos se prolongarán hasta el próximo 31 de agosto y cuentan con jóvenes procedentes de distintos puntos de España y también de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, además de tres técnicos.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la visita que el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha realizado al castillo, junto al alcalde, Enrique Carreras, y el director del campo de voluntariado, Marco Antonio Bernal.

Reyes ha destacado la labor que se lleva a cabo a través de esta iniciativa, que cuenta con con la colaboración de la Diputación en el marco de la programación cultural bedmareña y que alcanza ya ocho ediciones.

"Un trabajo para poner en valor esta importante fortaleza de Sierra Mágina y conocer nuevos datos que nos permitan seguir profundizando no sólo en la historia de esta localidad y de esta comarca, sino también de esta provincia", ha afirmado.

Las excavaciones de este año se centran en la zona de tránsito de la Plaza de Armas y la entrada principal de este castillo construido en el siglo XV. En ediciones anteriores, este campo de voluntariado ha permitido conocer más datos sobre la historia militar de esta fortaleza, así como de cómo se vivía en ella.