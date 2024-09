Reyes califica al Jaén Paraíso Interior FS como "uno de los mejores vehículos promocionales de la provincia"

SABIOTE (JAÉN), 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Sabiote ha acogido este viernes la puesta de largo del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala para la temporada 2024-25, la duodécima consecutiva del equipo amarillo en la élite nacional de esta modalidad deportiva.

El presidente de la Diputación, Paco Reyes, acompañado por el alcalde de Sabiote, Luis Miguel López, y el presidente de este club, Germán Aguayo, ha participado en este evento "que los jiennenses esperan año tras año" y en el que ha valorado la promoción que este club realiza de la provincia de Jaén. "Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo se presenta este equipo que es uno de los mejores vehículos promocionales de nuestro paraíso interior", ha destacado Reyes.

El presidente de la Administración provincial, que ha puesto el acento en la consolidación del club entre los mejores de España, ha señalado que "el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala atesora suficientes argumentos para justificar el patrocinio de la Diputación de Jaén que año tras año, desde su regreso a la élite, es el principal espónsor del club". En este sentido, Paco Reyes ha explicado que esta aportación económica "es una de las más productivas y rentables que hemos hecho nunca, porque este equipo es un magnífico embajador de nuestra provincia".

En este acto, en el que han sido presentados los jugadores de la primera plantilla y los componentes del cuerpo técnico tanto de los equipos de fútbol sala como de baloncesto, el presidente de la Diputación ha recordado los éxitos recientes de este club, que alcanzó las semifinales en las tres competiciones disputadas la pasada campaña: Copa de España, Copa del Rey y Primera División.

"Ya lo vemos como si fuera normal, porque la memoria es corta y se olvida lo conseguido la temporada anterior, pero no hay que perder de vista que lo que ha logrado el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala en esta exitosa etapa no es para nada fácil. Resultados que no son fruto de la casualidad, sino del trabajo bien hecho, tanto en la pista como en los despachos", ha subrayado Reyes, que se ha congratulado de la reciente consecución de la Copa de Andalucía por este club y también se ha referido a las expectativas generadas por la sección de baloncesto, que estuvo cerca de lograr el ascenso en su primera temporada en competición.

Entre los éxitos del club, Paco Reyes ha valorado especialmente la masa social que otra temporada arropará al conjunto jiennense. "Ya son más de 5.000 los abonados que pintarán de amarillo el Olivo Arena. Un sexto jugador desde la grada, que ha vuelto a demostrar que confía y estará en los buenos y malos momentos", ha afirmado el presidente de la Diputación, que ha remarcado que "el Jaén Paraíso Interior se va a dejar todo lo que tiene para seguir reuniendo a la mejor afición de este deporte en nuestro país".

El próximo 11 de octubre, el equipo jiennense comenzará la competición en Primera División. Lo hará en tierras gallegas para medirse al Pescados Rubén Burela, conjunto recién ascendido a la máxima categoría. El primer partido en el Palacio de Deportes Olivo Arena será el 20 de octubre frente al Noia Portus Apostoli.