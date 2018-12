Reyes recuerda a los jiennenses que la provincia de Jaén es "tierra de oportunidades" tal y como refleja el CES

Actualizado 05/12/2018 14:51:55 CET

JAÉN, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha recordado que la provincia es "tierra de oportunidades" y ha llamado a los jiennenses a aprovechar esta realidad. Lo ha dicho durante la presentación de la Memoria socioeconómica y laboral de la provincia de Jaén, un documento que elabora anualmente el Consejo Económico de la provincia de Jaén (CES Provincial) y que en este caso recoge los principales indicadores que arrojó el territorio jiennense en 2017.

En este acto, en el que también ha intervenido Manuel Parras, presidente de este órgano consultivo de la Diputación, han estado presentes responsables de las diferentes entidades que lo conforman, Reyes ha puesto en valor que "tenemos oportunidades en todos los territorios", y ha considerado que este documento "debe convertirse en el libro de cabecera de las instituciones, pero también del ciudadano de a pie", porque en su opinión "todos podemos hacer algo más por nuestra tierra, por nosotros mismos, habrá que intentar que este documento llegue a todo el mundo porque sin duda aportará luz a mucha gente".

Francisco Reyes, que ha agradecido al CES Provincial "el trabajo que viene realizando año tras año", ha mantenido su apuesta por un órgano como este que permite "la participación y la reflexión conjunta, y que alguien de manera objetiva ponga sobre la mesa esos datos que nos permitan a cada uno hacer nuestro propio análisis y las argumentaciones que se hacen desde el CES".

En esta línea, ha subrayado que este documento refleja que "tenemos problemas y dificultades, pero también oportunidades". "No debemos conformarnos, tenemos que ser ambiciosos porque por ejemplo se pone de manifiesto que el sector industrial en la provincia, sin ser lo que todos desearíamos, es la principal actividad económica, supone más que la agricultura, y el sector del plástico aporta ya al PIB provincial los casi 1.500 millones de euros que produce el aceite de oliva".

Estos son algunos de los datos que ofrece esta memoria con la que, como ha resaltado Manuel Parras, se pretende "huir del victimismo porque ahuyenta inversores, pero también de la autocomplacencia, y además incluimos iniciativas que nos parecen adecuadas".

En cuanto al análisis de la realidad socioeconómica jiennense, ha comentado que, entre otras cosas, este estudio "recoge las enormes potencialidades de la provincia y los indicadores positivos que se registraron en 2017". Al respecto, el presidente del CES Provincial ha puesto el foco en que "Jaén notó los cambios macroeconómicos positivos en la Unión Europea y España, unas mejoras que se observan en la creación de empleo, los buenos indicadores en materia de turismo o el crecimiento de la economía".

Aunque muchos de los indicadores de 2017 son favorables, Parras ha expuesto que Jaén "aún tiene debilidades que son casi estructurales, como el desempleo, nueve puntos más alto que el de España y acentuado en el caso de las mujeres, los jóvenes y los parados de larga duración".

También ha citado "las remuneraciones bajas, que lastran el crecimiento; la baja productividad porque no explotamos todo el valor añadido de nuestro sector agroalimentario; y la necesidad de más internacionalización y de una mayor dimensión de nuestras empresas", además de las infraestructuras, entre las que ha destacado las deficiencias en materias como el "ferrocarril y la energía sobre todo, porque aunque lo demás es mejorable, los recursos no son ilimitados".

Sobre estos dos ámbitos, Manuel Parras ha recordado que "hicimos un dictamen sobre el ferrocarril en la provincia, una propuesta del CES Provincial que demuestra que mejorarlo es más una cuestión de voluntad que de dinero".

En esta dirección, ha apuntado que "aspiramos a mejores conexiones con Madrid, pero hay otras medidas que se podían acometer en un año, como impermeabilizar la vía férrea entre Jaén y Despeñaperros para reducir el viaje en una hora; y también usar el intercambiador de Alcolea, que ahorraría 40 minutos en el trayecto a Sevilla".

El tema de las infraestructuras, ha insistido, "no es una cuestión menor, igual que la energía, porque la potencialidad que tiene la provincia en biomasa no podemos explotarla porque no se puede incorporar esa energía a la red". "Se trata de poner remedio a estos problemas", ha enfatizado el presidente del CES Provincial, quien ha concluido remarcando "las grandes potencialidades que tiene Jaén, porque somos realistas sobre lo que la provincia es capaz de dar de sí, ya que tiene elementos singulares que nos permiten diferenciarnos de otros territorios".