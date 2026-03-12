Siles (Jaén) suma un nuevo edificio polivante para el tejido asociativo de la localidad

SILES (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

Siles (Jaén) ha sumado un edificio de Usos Múltiples, cuya adecuación ha financiado la Diputación Provincial con más de 63.000 euros. En este acto, el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha remarcado la utilidad de este nuevo espacio polivalente, donde "el tejido asociativo de la localidad podrá realizar distintas actividades".

El acondicionamiento de este edificio, en cuya inauguración también han participado el alcalde sileño, Francisco Javier Bermúdez, y el delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, Francisco Javier Carazo, se ha financiado con cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación.

"Mejoramos las infraestructuras y los servicios públicos con un plan provincial que supone para los municipios jiennenses algo más de 16 millones de euros, correspondiendo anualmente al municipio de Siles un total de 140.000 euros", ha dicho Agea.