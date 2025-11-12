El Teatro Darymelia, en Jaén, acogerá el 27 de noviembre la II Gala de la Tauromaquia Jiennense

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Darymelia de la capital acogerá el próximo 27 de noviembre, a las 20,30 horas, la II Gala de la Tauromaquia Jiennense, un evento impulsado por la Escuela Cultural de Tauromaquia de Jaén y que cuenta con la colaboración de la Diputación.

De esta forma, se reconocerá a los toreros David Fandila 'El Fandi' y Juan Carlos García del Caño. También se premiará a la Hermandad de San Marcos de Beas de Segura; a la empresa jiennense de transportes de reses bravas El Nati; al apoderado Juan Ruiz Palomares; al ganadero Apolinar Soriano, que recibirá esta distinción a título póstumo; al periodista taurino Ángel Alberto del Arco; y al aficionado linarense Fernando Jesús Ramírez.

De igual forma, en el marco de este evento se hará entrega del premio del VII Certamen Manuel Díaz-Meco, que recibirá el novillero Emilio Espigares Domenech.

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha participado junto al presidente de esta escuela, Juan Carlos Toro, y el director artístico de la misma, Antonio Sutil, en la presentación de este evento en el que se reconocerá a nueve personas, entidades y figuras ligadas al toreo.

La celebración de esta gala "reconoce la grandeza, la tradición y el futuro de una de las señas de identidad más profundas de nuestra tierra.", ha señalado Arco durante su intervención, en la que además ha resaltado la apuesta de la provincia por el mundo del toro y la tauromaquia, en una provincia que cuenta "con una de las mayores concentraciones de ganadería de reses bravas de toda España" y que hace de Jaén "un referente indiscutible en la crianza, en la selección y el cuidado del toro".

"Para Jaén, el mundo del toro es un patrimonio vivo que no solo forma parte de nuestra historia, sino que proyecta al mundo una imagen de autenticidad, respeto y equilibrio con nuestro entorno rural", ha apostillado la responsable del área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior de la Administración provincial.

En esta línea, Inés Arco ha felicitado a la Escuela de Tauromaquia de Jaén por la celebración de este segundo encuentro en el que "se rinde homenaje a quienes mantienen viva esta herencia", además de "premiar la excelencia y a las personas que hacen posible fomentar el mundo del toro a las futuras generaciones bajo el paraguas del respeto, la sostenibilidad y la promoción del ámbito rural".

Por su parte, el presidente de la escuela taurina jiennense ha incidido en el apoyo de la Diputación de Jaén para la celebración de esta II Gala de la Tauromaquia Jiennense, "que nació con el propósito de reconocer y poner en valor a todas las personas y entidades que mantienen viva esta tradición en nuestra tierra".

De igual forma, el director artístico de esta entidad ha puesto el acento en que "el mundo del toro no solo se ciñe al torero y a las reses, sino que la tauromaquia engloba a profesionales, ganaderos, empresas y aficionados que ponen en valor la cultura del toro".