La tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía atraviesa 12 municipios de la provincia de Jaén

La diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, con el corredor belga Milan Fretin, del Cofidis, ganador de la etapa jiennense - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 72ª edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol ha celebrado este viernes su tercera etapa, que ha discurrido íntegramente por la provincia jiennense. Un total de doce municipios han visto pasar al pelotón de esta carrera ciclista que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Jaén.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha asistido en la Plaza de Santa María de Jaén a la salida de la etapa, y la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha estado en el final de esta prueba, que ha tenido como escenario la localidad de Lopera (Jaén), en cuya meta se ha impuesto el corredor belga Milan Fretin, del Cofidis.

Además de Jaén y Lopera, principio y fin de esta tercera etapa, Fuerte del Rey, Torredelcampo, Torredonjimeno, Arjona, Villanueva de la Reina, Lahiguera, Andújar, Marmolejo, Arjonilla y Porcuna también han sido testigos del paso del pelotón de esta ronda ciclista. La etapa ha contado con un recorrido de algo más de 180 kilómetros por el territorio provincial y se han subido dos puertos de montaña de tercera categoría: el Alto de Santa Ana y el Puerto de la Peñallana.

Esta edición de la ronda ciclista andaluza dio comienzo el pasado 18 de febrero en la localidad malagueña de Benahavís y finalizará el 22 de este mes en el municipio cordobés de Lucena. Los ciclistas de los 17 equipos que se han dado cita en la 72ª Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol tendrán que recorrer más de 810 kilómetros en cinco etapas que muestran la riqueza paisajística de la región en un trazado que une la costa con el interior andaluz.