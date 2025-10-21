Tierra Adentro mostrará en Jaén del 24 al 26 de octubre lo mejor del turismo interior andaluz con más de 80 expositores

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXIII Feria de Turismo de Interior de Andalucía, Tierra Adentro 2025, se celebrará entre los próximos 24 y 26 de octubre en la Institución ferial de Jaén (Ifeja). Participarán de 80 expositores que "mostrarán la mejor oferta de turismo interior" andaluz y su modelo "como referente de sostenibilidad, diversidad y creación de empleo".

Así se ha puesto de relieve este martes en la presentación de esta cita por parte del consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Bernal ha aludido a este evento como referente nacional e internacional que reafirma el compromiso de la Junta por el destino jiennense, además de "un símbolo de ese nuevo tiempo que vive el turismo andaluz".

"Un tiempo de equilibrio entre tradición e innovación, entre sostenibilidad y competitividad, entre crecimiento económico y respeto por nuestro entorno", ha afirmado, no sin valorar el papel de Jaén a la hora de hacer de Andalucía "el destino turístico más completo, sostenible y competitivo de Europa".

Ha considerado, además, que Tierra Adentro, "refleja el trabajo serio y constante" de la Junta para que ningún territorio quede atrás. Al hilo, ha apuntado que "el turismo no es solo una industria económica; es una herramienta de cohesión social, de equilibrio territorial y de lucha contra la despoblación" y se ha "actuado con políticas que fortalecen el tejido empresarial, promueven la sostenibilidad y generan empleo de calidad en el interior".

En cuanto a los datos de la provincia de Jaén, el consejero ha detallado que, en el segundo trimestre de 2025, recibió más 425.000 visitantes, con un viajero cuyo gasto superior a 90 euros por día y que puntúa su viaje con un 9,4 sobre diez, la nota más alta de Andalucía.

En materia de empleo, ha dicho que Andalucía cerró el pasado mes de septiembre como la comunidad donde más creció el empleo turístico de toda España. "Mientras otras regiones se desaceleran, nosotros seguimos creando puestos de trabajo. Medio millón de personas trabajan hoy en el sector turístico andaluz, un récord histórico que refleja la fortaleza de nuestra industria y la eficacia de las políticas que estamos desarrollando", ha apostillado.

LABORATORIO

A su juicio, estas cifras es fruto al esfuerzo de miles de empresarios, profesionales y trabajadores del sector, así como "del impulso decidido de un gobierno que cree en sus capacidades, que apuesta por la innovación, por la sostenibilidad y por el equilibrio territorial".

En este punto, ha añadido que Jaén juega un papel protagonista. "Esta provincia es un laboratorio natural del turismo de interior: cuenta con una de las mayores superficies de espacios protegidos de España, con una oferta creciente en oleoturismo, turismo cultural, activo y gastronómico. Jaén demuestra que el turismo puede ser motor de desarrollo, de modernización y de orgullo para toda una tierra", ha explicado.

El consejero también se ha referido a los datos de 2024, cuando el turismo de interior de la comunidad recibió 6,8 millones de visitantes, un 5,6 por ciento más que el año anterior y superando los niveles previos a la pandemia, estando ya "un 3,7 por ciento por encima de 2019".

Este crecimiento ha sido más intenso que el del conjunto del turismo andaluz, "lo que demuestra el dinamismo y la capacidad de atracción de los destinos de interior". El gasto medio diario de estos turistas alcanzó los 81,86 euros, una cifra que ha crecido más de seis euros respecto a 2023 y casi 19 euros más que en 2019.

"Son visitantes que valoran la autenticidad, la naturaleza, la cultura y la calidad de vida que ofrece nuestra comunidad. Además, uno de cada cinco turistas que llegan a Andalucía eligen el interior, un segmento menos estacional, que genera actividad durante todo el año y que contribuye a la estabilidad del empleo", ha señalado.

ORGULLO

El diputado de Promoción y Turismo ha hecho hincapié en que Tierra Adentro 2025 "es una oportunidad para mostrar al mundo el momento que vive Jaén, un momento de crecimiento, innovación y orgullo territorial".

"Es mucho más que una feria, es el gran escaparate del turismo de interior de Andalucía, un espacio donde cada año se da cita la oferta más innovadora, sostenible y auténtica de nuestro territorio. Y, como siempre, la Diputación Provincial de Jaén juega un papel fundamental, no solo como expositor, sino como motor y vertebrador de toda la estrategia turística provincial", ha subrayado.

Al respecto, ha hablado del intenso trabajo de esta administración en materia turística en el marco de los fondos europeos Next Generation EU. En concreto, la provincia tiene once planes de sostenibilidad turística en destino y el programa Impulsa Patrimonio, con una inversión total de 70 millones de euros, "de los cuales 22,5 millones corresponden directamente a la Diputación". A ello ha sumado la Plataforma Inteligente de Destino, con 4,5 millones, que "digitalizará toda la oferta turística provincial".

"La provincia ha pasado de ser un destino desconocido a ser un ejemplo de cómo el turismo puede ser una palanca de desarrollo rural, de cohesión social y de generación de empleo. Y eso es fruto del trabajo conjunto entre administraciones, empresarios, asociaciones y técnicos, que cada día hacen posible que el paraíso interior jiennense sea una realidad más viva, más sostenible y más reconocida", ha declarado Lozano.

En cuanto a la participación en Tierra Adentro, la Diputación vuelve a estar presente con un estand de 128 metros cuadrados, que ha renovado su imagen y en el que las ciudades Patrimonio de la Humanidad, el oleoturismo, los parques naturales, Degusta Jaén y los aceites Jaén Selección "serán los grandes protagonistas".

"Hemos querido mostrar una visión moderna, digital y sostenible del destino Jaén, paraíso interior, apoyada en una gran pantalla audiovisual que proyectará los vídeos promocionales de la provincia, de Degusta Jaén y de los cinco cocineros jiennenses con estrella Michelin", ha comentado.

FORO INTERNACIONAL

Coincidiendo con la feria, se celebra el '5th International Nature & Inland Meeting-Choose Nature Agrotourism', un foro internacional de comercialización turística en el que participarán doce turoperadores internacionales y 28 agencias nacionales, con la colaboración de Turespaña y nueve oficinas españolas de turismo en el extranjero.

"Durante los días 23 y 24 de octubre, el 'fam trip' recorrerá distintos puntos de la provincia -Alcalá la Real, Alcaudete, Martos y Jaén capital- mostrando lo mejor de nuestro oleoturismo, patrimonio y naturaleza", ha indicado el diputado.

Igualmente, de forma paralela a la feria, se va a celebrar una mascotada canina y la 54ª Exposición Nacional Canina. También habrá actividades paralelas de turismo activo, como hinchables multiaventura o circuito de coches a pedales, para hacer más atractiva la visita a la feria. Además de presentaciones, pasacalles y degustaciones de productos de los distintos territorios, entre otras iniciativas.