Torres de Albanchez contará con un depósito para el llenado de las cubas de los agricultores

JAÉN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén va a asumir "íntegramente" el coste de la construcción de un depósito de agua que permita el llenado de las cubas de los agricultores de Torres de Albanchez (Jaén), un proyecto al que se destinará en torno a 15.000 euros.

Así lo ha indicado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, durante su visita institucional al Ayuntamiento de esta localidad, donde junto con el alcalde, Francisco Javier Niño, también ha abordado otros asuntos en los que colaboran o pueden cooperar ambas administraciones.

Así, han vuelto a poner sobre la mesa "la posibilidad de construir en este municipio un punto de acopio para los restos de los materiales de obras", una actuación que se lleva arrastrando "más de cinco años", como ha recordado el presidente de la Diputación, porque el consistorio torreño propuso a la Administración provincial "una parcela que la Junta de Andalucía desechó porque no podía utilizarse para este fin".

Por eso se volvió a pedir al Ayuntamiento unos terrenos para construir el punto de acopio, aunque "a día de hoy todavía no han hecho una nueva propuesta". De igual forma, Reyes ha apuntado que en esta reunión el alcalde le ha expuesto el problema que tienen con la cal en el agua. "Un problema de calcificación en el agua que también veremos en la Diputación de cara a que en un futuro inmediato podamos colaborar con ellos para solventarlo", ha declarado el presidente.