Úbeda acogerá el XI Foro Mundial de las gastronomías tradicionales del 29 de octubre al 1 de noviembre

ÚBEDA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

El XI Foro Mundial de las gastronomías tradicionales reunirá en Úbeda (Jaén) a expertos gastronómicos, investigadores y chefs de España, México e Italia entre los próximos 29 de octubre y 1 de noviembre.

El Palacio Marqués de Mancera ha acogido este viernes la presentación de este evento, promovido por el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Méxicana y que ha tenido como sedes anteriores a ciudades de México y Estados Unidos. En él se reflexionará sobre la riqueza de las cocinas tradicionales, su evolución histórica y la importancia de preservar los conocimientos culinarios como parte del patrimonio cultural de los pueblos.

El acto ha contado con la concejala ubetense de Cultura, Elena Rodríguez; el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, y el director del Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Jaén, Vicente Ruiz.

La edil ha valorado que este foro reforzará la proyección internacional de la ciudad y de la provincia de Jaén a través de una programación que relaciona gastronomía, historia, territorio, sostenibilidad y transmisión de los saberes tradicionales.

Tendrá como escenario dos espacios emblemáticos de Úbeda: el Hospital de Santiago, para las sesiones académicas, y la plaza de toros, que albergará el Carrusel Gastronómico y las actividades abiertas al público.

Rodríguez ha enmarcado la celebración del foro en la apuesta de Úbeda por vincular sus recursos culturales y patrimoniales con propuestas capaces de generar nuevas experiencias. La gastronomía constituye un ámbito de especial interés para mostrar la identidad de los territorios, sus productos, sus costumbres y las tradiciones que han configurado su forma de entender la cocina a lo largo del tiempo.

Además, permitirá acercar al público distintas culturas gastronómicas y favorecer el intercambio entre profesionales de España, México e Italia. La programación combina el conocimiento académico con actividades prácticas y divulgativas, de manera que las personas asistentes puedan conocer tanto los fundamentos históricos y culturales de las cocinas tradicionales como las técnicas, los ingredientes y las elaboraciones que las mantienen vivas.

La presencia de especialistas, chefs y cocineras tradicionales contribuirá a mostrar la gastronomía como un patrimonio dinámico, capaz de conservar sus raíces y, al mismo tiempo, incorporar nuevas formas de creación y difusión. El encuentro permitirá también poner en valor el trabajo de quienes transmiten recetas, técnicas y conocimientos entre generaciones, con especial atención al papel de las mujeres en la conservación de las tradiciones culinarias.

OPORTUNIDAD

"Este foro va a suponer una oportunidad para proyectar a la ciudad de Úbeda y a la provincia hacia el mundo, además de mostrar la calidad de nuestros productos y ese enorme legado que es nuestro recetario tradicional, que ha sido pilar fundamental para que Jaén sea el paraíso gastronómico que hoy es y se desarrolle una importante actividad económica en torno a la hostelería", ha destacado, por su parte, Lozano.

El diputado de Promoción y Turismo ha señalado, igualmente, que tendrá como hilo conductor la gastronomía jiennense" y las partes en común de la misma con otros territorios, así como el aceite de oliva".

De su lado, el director del centro asociado de la UNED en la provincia de Jaén ha explicado que la gastronomía forma parte del patrimonio cultural y constituye un ámbito de conocimiento que permite comprender la historia, las relaciones entre sociedades y los procesos de intercambio entre diferentes territorios.

Desde esta perspectiva, el foro plantea una aproximación interdisciplinar que combina la investigación histórica, la divulgación, la cultura y la práctica culinaria.

En concreto, el Hospital de Santiago acogerá la parte académica de este foro, de la que se ha encargado el citado centro Andrés de Vandelvira de la UNED. Más de 40 investigadores, especialistas y chefs de reconocido prestigio de los tres países participantes en este evento se darán cita en este bloque académico al que el público interesado se puede inscribir de forma gratuita desde la web de la UNED.

PONENCIAS

A través de distintas ponencias, se abordará desde la dimensión histórica de las conexiones entre las gastronomías mediterráneas y americanas, la importancia de la cocina tradicional para la cocina de vanguardia, la protección del sistema alimentario, el patrimonio gastronómico de los distintos territorios, la influencia del paisaje en la gastronomía o la relevancia de productos como el cacao y el aceite de oliva, entre otros muchos temas.

Aunque el XI Foro Mundial de las gastronomías tradicionales se iniciará el 29 de octubre con la visita de los participantes a distintos espacios de la Úbeda, la actividad académica comenzará el 30 de octubre. Contará para su conferencia inaugural con el cocinero Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz.

A él se sumarán chefs y expertos como Luis Suárez de Lezo, Pedro Sánchez, Juan Carlos García, Marcos Reguera, Pietro Catzola, Guillermo González, Rosa Vañó, Juan Ángel Vela del Campo, Diana Beltrán o Javier González Vizcaíno, entre muchos otros.

La plaza de toros ubetense será sede del segundo bloque principal de este foro, el de carrusel gastronómico, en el que los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre habrá distintas actividades gratuitas. Abarcarán desde demostraciones culinarias y talleres ligados a la gastronomía de España, Italia y México, hasta un mercado gastronómico en el que se podrán adquirir productos de estos países.

La participación académica contará con matrícula gratuita a través de la plataforma de Extensión Universitaria de la UNED y contempla el reconocimiento de un crédito académico, según la información facilitada por la organización. La convocatoria está dirigida a estudiantes de diferentes disciplinas, profesionales de la cocina y la restauración, investigadores, especialistas en gastronomía y público general interesado en profundizar en la dimensión cultural e histórica de la alimentación.