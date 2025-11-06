La UJA lidera un proyecto para modernizar el olivar y contribuir a su adaptación a los desafíos económicos y climáticos

FUERTE DEL REY (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Jaén (UJA) lidera un proyecto que pretende contribuir a modernizar el sector oleícola. Se trata de analizar agronómicamente nuevas selecciones de olivo que podrían revolucionar el cultivo para que pueda adaptarse a los nuevos desafíos económicos y climáticos. Del mismo modo, se evaluarán las características de sus aceites.

Denominada 'Evaluación agronómica de nuevas selecciones de olivo', esta investigación está coordinada por la institución jiennense, que trabaja de forma colaborativa con la Universidad de Bari (Italia) y el grupo viverista Agromillora. Además, tiene el apoyo institucional y económico de entidades de la provincia, como la Diputación y la Caja Rural de Jaén.

La iniciativa cuenta en Fuerte del Rey con la finca experimental Santa Rita, de 265 hectáreas de olivar en seto de regadío. Una explotación que han visitado este jueves, entre otros, el rector de la UJA, Nicolás Ruiz; el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes; el presidente de la Caja Rural de Jaén, Juan Núñez, así como el profesor y consultor Juan Vilar Hernández, uno de los responsables del proyecto.

El objetivo principal es evaluar 17 nuevas variedades inéditas de olivo, comparándolas con 15 variedades comerciales de control. El equipo investigador analizará meticulosamente el comportamiento de estas nuevas selecciones.

La evaluación experimental se centrará en aspectos cruciales para la rentabilidad del sector, como la producción y el rendimiento graso, la calidad del aceite (midiendo parámetros como el ácido oleico y los polifenoles), la resistencia sanitaria a plagas y enfermedades; y la eficiencia mecánica, adaptación a la recolección, adecuación a heladas y falta de agua, etc.

El proyecto utilizará una metodología de campos gemelos, uno en España, y otro en Italia, y tiene un horizonte a largo plazo, con los ensayos de campo ya iniciados (octubre de 2025) y una posible comercialización de las variedades seleccionadas a partir del año 2035.

La implicación de la Universidad de Jaén como entidad coordinadora subraya su compromiso estratégico con el sector oleícola provincial, que actualmente destina el 98,6 por ciento de su superficie cultivada de olivar a la variedad picual.

CONOCIMIENTO AL SERVICIO DEL TERRITORIO

En este sentido, el rector ha situado este proyecto como ejemplo de cómo la UJA aplica la ciencia y el conocimiento al servicio del territorio. "Estamos comprometidos con la transformación y modernización del olivar y esta alianza internacional, que se materializa en la finca experimental Santa Rita, nos posiciona a la vanguardia. Buscamos dar a nuestros agricultores soluciones rentables y sostenibles que aseguren el futuro del sector", ha declarado.

El impacto esperado va más allá del desarrollo de nuevas variedades, ya que busca una modernización integral del olivar jiennense, especialmente en zonas de baja rentabilidad actual. Al respecto, un estudio previo identifica un potencial de transformación en la provincia, que suma más de 200.000 hectáreas. Estas nuevas variedades están pensadas para estas áreas, donde se podría elevar de forma considerable la rentabilidad del cultivo.

Las ventajas competitivas que se persiguen con este proyecto son significativas. Las principales son la reducción de costes, prevista entre un 50 y un 70 por ciento por hectárea, y el aumento de la producción, estimado en un 15 por ciento en el caso de la aceituna y un once por ciento para el aceite. El estudio inicial establece que ambos factores se traducirían en un incremento de la renta neta agrícola en un 17 por ciento, si es que la modernización prevista es exitosa.

MAYOR COMPETITIVIDAD Y RESILIENCIA

Por su parte, el presidente de la Diputación ha señalado que esta iniciativa contribuirá a "hacer más competitivo y resiliente" al olivar jiennense y vuelve a situar a la provincia como "referentes en investigación ligada al olivar y el aceite de oliva".

Reyes ha valorado la implicación en ella de instituciones y personas y ha aludido especialmente a Juan Vilar, "un experto en agronomía y en aceite de oliva no solo a nivel provincial y nacional, sino también internacional".

"Fue quien propuso esta experiencia y que se hiciera en nuestra provincia, que para eso somos los principales productores de aceite de oliva del mundo y también los que producimos el aceite de oliva de más calidad", ha añadido.

Al hilo, ha apuntado que no se puede "permanecer ajenos a cualquier innovación que suponga una oportunidad para el territorio". "Estamos viendo cómo se extiende por todo el mundo la reconversión del olivar tradicional donde es posible, donde hay agua suficiente, en un olivar intensivo y súperintensivo, es algo que ha venido para quedarse y, por lo tanto, no podemos mirar para otro lado", ha comentado.

En todo caso, ha defendido que, de forma paralela a este proceso, "también hay que proteger al olivar que no es susceptible de transformarse, el olivar tradicional, el que se encuentra en pendiente, el menos productivo, y hay otros mecanismos que hay que aprovechar para ello".

Al respecto, ha valorado que esta investigación, en la que participan "tres entidades con algo en común, el apellido y el cariño por la tierra", supone "una oportunidad para la provincia de Jaén".

"Por eso no dudamos en financiar económicamente este proyecto para cuyo desarrollo también quiero agradecer a las empresas que se han sumado a esta experiencia de plantación de estas especies modificadas genéticamente que estoy convencido van a hacer que nuestro sector oleícola se haga más competitivo y más resiliente", ha dicho.

COMPROMISO

De su lado, el presidente de Caja Rural de Jaén ha puesto de relieve que "este proyecto es una muestra clara de la forma en que la entidad entiende su compromiso con el territorio".

"Nuestra razón de ser está en el campo y en quienes viven de él. Con esta iniciativa queremos demostrar que la innovación es el mejor fertilizante para el futuro del olivar. No solo financiamos el desarrollo agrario, sino que lo impulsamos con visión y con alianzas estratégicas que generan valor y conocimiento", ha afirmado Núñez.

Igualmente, ha destacado que el proyecto "permitirá a la provincia de Jaén seguir siendo un referente mundial en la producción de aceite de oliva, apostando por variedades más resistentes, rentables y sostenibles, que aseguren la viabilidad económica de las explotaciones a largo plazo".